Chuck Palahniuk, autor de "El club de la lucha", entra en la lista de grandes nombres del próximo Celsius en Avilés

Por las mismas calles avilesinas, este próximo verano, el de la edición décimo quinta del Festival Celsius 232 de literatura fantástica, de ciencia ficción y de terror –del 14 al 18 de julio– pasearán cuatro de los escritores más importantes del momento: Ted Chiang y Joe Abercrombie, nombres que ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, y Sarah Waters y Chuck Palahniuk, que son dos de los que, ahora, se suman a la lista de autores del encuentro literario más importante del verano en Asturias. Los cuatro forman un confirmado póquer de fantasía, ciencia ficción y hasta espiritismo; dos son norteamericanos y los otros dos, británicos. Todos juntos van a contribuir a transformar Avilés en la capital de la literatura de género del verano.

Pero no todo va a ser novela. La organización del Celsius ya había desvelado –y este periódico ya lo había hecho público– que volvería a Avilés el guionista inglés Chris Claremont, que es uno de los recreadores de los X-Men, y que iba a viajar por primera vez Charlie Adlard, el que dio forma dibujada a la serie de cómic "The Walking Dead" de Robert Kirkland. A esta lista de dos se incorpora ahora un clásico de la historieta: Larry Hama, el de los "G.I. Joe": los cimientos de la historieta y también el creador de 155 de los números de una serie que se ha hecho obligatoria para los aficionados a la fantasía. Además, es uno de los veteranos veteranísimos de las Jornadas del Cómic "Villa de Avilés". En los años noventa, al principio de todo, ya anduvo por la ciudad para hablar de su trabajo como guionista e, incluso, de su trabajo como actor: salió en la legendaria serie de televisión "M*A*S*H".

Pero volviendo al cuarteto dorado que ha confirmado su presencia en Avilés: Palahniuk es el autor de "El club de la lucha", que es la base de la conocidísima película que David Fincher dirigió a finales de los años noventa y colocó en el firmamento de las superestrellas de Brad Pitt. El norteamericano es, junto a Bret Easton Ellis y Douglas Coupland, uno de los escritores más exitosos de su generación, la inmediatamente posterior a los de los "babyboomers".

Aparte de "El club de la lucha", Palahniuk es también escribió otros libros a mitad de camino entre la colección de relatos y la novela "sensu strictu": "Fantasmas", "Invéntate algo: Relatos que no te podrás sacar de la cabeza", "La invención del sonido", son tres de ellos.

Waters es la autora de "Falsa identidad" (Anagrama) que se desarrolla en el oscuro período victoriano -banda de ladrones dickensianos y amores homosexuales- y también de "El ocupante", que es una historia de fantasmas que se desarrolla en los cuarenta.

También han confirmado su presencia en Avilés este próximo verano: Ian MacDonald, que es uno de los clásicos de Celsius, que tiene para sí los premios "Hugo" y "John W. Campbell" y que últimamente ha publicado en España "Tiempo que fue", que editó Dolmen y que hace un par de años presentó en el propio festival avilesino. Además, visitarán la ciudad Kiera Azar, Sofía Rhei -en el Celsius, desde siempre-, Tania Huelga, Tatiana Guijo, Kaaron Warren o Dara Lobeira, la del "Jardín carnívoro". La lista de nombres ya supera la del medio centenar de escritores.