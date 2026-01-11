"La consulta de los líos" inaugura el ciclo de teatro costumbrista

El ciclo de teatro costumbrista, con gran aceptación y numerosos adeptos en Gozón regresó este viernes a la Casa de Cultura de Gozón, con gran éxito de público, con el grupo de teatro "La Puente Arriba", que puso en escena la divertida comedia "La Consulta de los Líos", momento que recoge la imagen junto a estas líneas.

La obra, escrita por José Ramón Oliva, reúne a varios personajes que coinciden en la sala de espera de una consulta médica, dando lugar a una serie de enredos muy divertidos.

Uno de esos personajes es Antón intenta colarse para ser atendido antes que los demás, un hombre usa un falso diagnóstico para desenmascarar una supuesta infidelidad de su mujer y la llegada de un mafioso complica aún más la situación.