Corvera refuerza con nueva maquinaria el mantenimiento de zonas verdes
El Ayuntamiento de Corvera de Asturias ha adquirido este año tres nuevas máquinas destinadas al mantenimiento de las zonas verdes del concejo, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los trabajos de siega y conservación de parques, jardines y espacios públicos. En concreto, la inversión ha permitido la compra de una segadora de giro cero hidrostática de gasolina, equipada con tres cuchillas giratorias y un ancho de corte de 122 centímetros, así como dos plataformas de siega hidrostáticas de gasolina, con dos cuchillas giratorias y un ancho de corte de 91 centímetros cada una. Todas las máquinas cuentan con kit de reciclaje, lo que contribuye a una gestión más sostenible de los restos. El importe total de la adquisición asciende a 35.453 euros. Esta actuación se enmarca dentro de la gestión y mantenimiento de las zonas verdes municipales, que suman un total de 407.497 metros cuadrados repartidos entre las siete parroquias del municipio. Según el censo local, Corvera cuenta con 16.180 habitantes, lo que supone una media aproximada de 25,18 metros cuadrados de zonas verdes públicas por vecino, situando al concejo entre los de mayor superficie verde por habitante de la comarca. El concejal de Obras, Jorge Suárez, destacó que gracias a una mayor dotación de recursos, el mantenimiento gana en eficacia y eficiencia, mejora la calidad del servicio y reduce tiempo de actuación".
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: 'Soy yo, ya te invitaré a un café
- Unos 4.300 alumnos matriculados en Avilés se beneficiarán de la nueva cocina central para comedores escolares
- Daorje mantiene a la mitad de sus trabajadores de Avilés regulados hasta finales de mes por la situación en Arcelor-Mittal
- Piedras Blancas busca al 'nuevo rico' del Euromillones: 'Seguramente es un cliente habitual
- Sus Majestades de Oriente adelantan su llegada a Avilés: cuentan con un séquito de más de 300 personas