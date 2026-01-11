Corvera refuerza con nueva maquinaria el mantenimiento de zonas verdes

El Ayuntamiento de Corvera de Asturias ha adquirido este año tres nuevas máquinas destinadas al mantenimiento de las zonas verdes del concejo, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los trabajos de siega y conservación de parques, jardines y espacios públicos. En concreto, la inversión ha permitido la compra de una segadora de giro cero hidrostática de gasolina, equipada con tres cuchillas giratorias y un ancho de corte de 122 centímetros, así como dos plataformas de siega hidrostáticas de gasolina, con dos cuchillas giratorias y un ancho de corte de 91 centímetros cada una. Todas las máquinas cuentan con kit de reciclaje, lo que contribuye a una gestión más sostenible de los restos. El importe total de la adquisición asciende a 35.453 euros. Esta actuación se enmarca dentro de la gestión y mantenimiento de las zonas verdes municipales, que suman un total de 407.497 metros cuadrados repartidos entre las siete parroquias del municipio. Según el censo local, Corvera cuenta con 16.180 habitantes, lo que supone una media aproximada de 25,18 metros cuadrados de zonas verdes públicas por vecino, situando al concejo entre los de mayor superficie verde por habitante de la comarca. El concejal de Obras, Jorge Suárez, destacó que gracias a una mayor dotación de recursos, el mantenimiento gana en eficacia y eficiencia, mejora la calidad del servicio y reduce tiempo de actuación".