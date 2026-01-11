La debacle de la flota asturiana, que cae a la mitad en veinte años: "Todo son impedimentos"

Asturias ha pasado de 402 barcos en 2006 a 254 en la actualidad. Esta drástica caída tiene diferentes explicaciones: desde las subvenciones que en su momento recibieron los armadores para desguazar barcos antiguos a los planes de pesca y cupos de captura o la falta de manos nuevas para un oficio envejecido en la región. El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias, Adolfo García, añade como causa del descenso del número de barcos en Asturias la "brutal burocracia" a la que está sometida el sector. "No nos ponen más que impedimentos", precisa.

El último despropósito, a juzgar por García, es la obligación que tienen los pescadores desde ayer, día 10, de avisar con dos horas y media de antelación de la pesca que llevan en sus bodegas – el reglamento europeo fija con carácter general una antelación mínima de cuatro horas–. "Aquí en Asturias, nuestra flota de pequeña escala está a veinte minutos de la punta del puerto y es inviable lo que nos piden. El malestar es tremendo", certifica el presidente de la Federación en alusión al nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que entró ayer en vigor. En concreto, el sector reclama, en sendos escritos remitidos al Ministerio, que no se elimine el umbral mínimo de 50 kilos para la declaración de capturas en el Diario de Pesca Electrónico (DPE) y que no se establezca un límite horario fijo para la notificación previa de entrada a puerto, según recoge Confederación Española de Pesca (CEPESCA) . Según los pescadores, ambas medidas vulneran los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y control basado en el riesgo recogidos en la normativa comunitaria.

Según los pescadores, la experiencia práctica demuestra que esta situación ya ha generado incidentes y situaciones de peligro, al obligar al patrón –a menudo con tripulación mínima– a desatender funciones esenciales de gobierno y vigilancia para cumplir con un trámite administrativo que no mejora el control pesquero".

García señala este fenómeno una causa más del desánimo del sector pesquero asturiano, que cada año pierde embarcaciones. "Además de la brutal burocracia a la que está sometida el sector, hay otras trabas. Por ejemplo, la disminución de cuotas y la mala gestión política pesquera", manifiesta el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadoras de Asturias, que recalca: "La rentabilidad de los barcos bajó un porcentaje muy alto y la gente va a trabajar para ganar euros, para ganar dinero con el que mantener a sus familias".

A su modo de ver, a los "dirigentes" se les "llena la boca" con el relevo generacional. "Eso me pone de mala leche cada vez que lo oigo. Todas estas medidas como el censo de cuotas injustificado, el Reglamento de Control y las trabas burocráticas lo único que hacen es un sector que no puede ser atractivo para ningún joven que quiera ganar un sueldo digno y vivir de esto".