El Fifty-Fifty avilesino, seleccionado para un premio internacional de la música

El Festival Fifty-Fifty de jazz y poesía ha sido propuesto en varias categorías para los premios "Iberian Festivals Awards", que cada año galardonan eventos musicales en España y Portugal. El público puede votar por este certamen de raíz avilesina para "Best Small Festival" y "Best Indoor Festival".

El Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía nació durante la pandemia con el fin de ofrecer una plataforma de difusión, diversión y encuentro entre artistas consagrados y emergentes, principalmente en los campos del jazz (y de sus derivados) y de la poesía.

El pasado septiembre se celebró la quinta edición de este Festival que, anteriormente, había ocupado la cartelera de noviembre. Hubo música, charlas y también teatro, con el actor Alberto San Juan en la piel de García Lorca.