La Fundación Grande Covián premia a la feria avilesina Salenor

El patronato de la Fundación Grande Covián decidió, en su reunión del pasado 18 de diciembre y por unanimidad, conceder al Salón de la Alimentación y Equipamiento del Norte de España (Salenor) la distinción "Incorporación de la Gastronomía al Mundo Cultural". La Fundación otorga este galardón a Salenor, por la labor que viene realizando en ayuda a la industria alimentaria, los sectores de distribución y otros que muestran los valores y fortalezas de nuestro país.

La Fundación Grande Covián considera que es suma importancia rendir homenaje y premiar a uno de los salones que mejor responde al interés de los profesionales relacionados con la alimentación, y gastronomía del norte de España. "Es un verdadero honor y un orgullo para la Fundación el conceder esta distinción", subrayaron desde la entidad presidida por Miguel Pocoví. El acto de entrega está previsto para este próximo mes de febrero, días antes de la celebración de Salenor.

El Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte de España se celebrará los días 23, 24 y 25 de febrero, en el pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena. Se trata de un encuentro bienal de la hostelería, hotelería, confitería y panadería y es, además, una de las mayores apuestas de la Cámara de Comercio de Avilés, ya que se trata de un sector decisivo para la economía del país. Las anteriores ediciones han situado a Salenor como un referente del sector alimentario y del equipamiento, convirtiéndose en el punto de encuentro de proveedores y clientes de toda España. Un total de 9.000 visitantes profesionales, con su volumen de negocio y promoción, avalan esa condición.

Por todos estos motivos, la Fundación Grande Covián ha querido reconocer la trascendencia y valor que otorgan al mundo de la gastronomía.