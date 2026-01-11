Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos intervenciones policiales en tres horas en Cervantes con el cruce de Galiana

Los vecinos reclaman que se tomen medidas para evitar este tipo de situaciones en el centro de la ciudad

Un vehículo de la Policía Local y otro del SAMU, ayer, en la avenida de Cervantes, en el cruce con Galiana. | LNE

Avilés

Noche intensa en el Carbayedo, con intervenciones de la Policía Nacional y de la Policía Local en las inmediaciones de un local de copas ubicado en los primeros números de la avenida Cervantes. A las 8.10 horas, la Local colaboró con la Nacional "por una persona que se encontraba en la vía pública armando jaleo". El individuo se marchó con propuesta de sanción, según medios policiales.

Apenas tres horas después, alrededor de las 11.00, los agentes de la Local acudieron de nuevo para apoyar al SAMU. "Se recibió llamada de una joven en estado ebrio en las inmediaciones del Santo Vinilo. A la llegada de la ambulancia y de los agentes la chica ya no se encontraba en el lugar", explicaron medios policiales.

Los vecinos, una vez más, como así se lo hicieron saber en los últimos meses tanto a la Alcaldesa como al concejal de Licencias, Noe Vega, reclamaron que se tomen medidas para evitar este tipo de situaciones en el centro de la ciudad.

