IU plantea una consulta popular sobre la ubicación del centro social de La Luz

El debate sobre la construcción del futuro Centro Sociocultural de La Luz-Villalegre se aviva e Izquierda Unida de Avilés ha querido mostrar su posición ante las dos propuestas de ubicación planteadas. Aseguran desde la coalición que mantendrán "la más exquisita neutralidad" y que propondrán que organice "una consulta popular abierta y transparente" para que sean los vecinos quienes decidan democráticamente dónde se ubicará el equipamiento. Según explica la organización, el gobierno municipal ha presentado un Plan de Barrios que incluye una partida de 300.000 euros para elaborar el proyecto arquitectónico de este nuevo centro. "Lógicamente se ha abierto en la zona un intenso debate público en torno a cuál sería la mejor ubicación", han señalado.

Las dos ubicaciones planteadas hasta ahora están, una de ellas en el entorno del centro de salud de La Luz y, la otra, en la calle Hermanos Pinzón, entre La Luz y Villalegre, en la parcela que actualmente se utiliza para las prácticas de diversas autoescuelas. "Desde Izquierda Unida, ante la propuesta de esas dos ubicaciones que, técnicamente, consideramos igualmente viables, queremos hacer pública nuestra más exquisita neutralidad. Por eso, dado que la elección trasciende el ámbito político, consideramos que la decisión se debería tomar de forma constructiva y con la mayor legitimidad democrática posible", han afirmado. Además, IU Avilés ha insistido en que también es fundamental "consensuar el ‘para qué' y el 'para quién' irá destinado el futuro centro", es decir, avanzar en la concreción del modelo, los contenidos y la programación.

Para IU, que forma parte de la coalición Cambia Avilés con Podemos –ya fuera del gobierno local desde hace un año–, este nuevo centro "es un proyecto estratégico" que nace con la ambición de "contribuir a mejorar la calidad de vida, reducir las desigualdades y reforzar la identidad y el sentimiento de pertenencia" en estos barrios de Avilés.

Por eso, defienden que el equipamiento sea "un espacio polivalente e integrado" destinado a ofrecer servicios municipales, fomentar la vida comunitaria y la cohesión social mediante una oferta "estable y diversa" de actividades .