El Monasterio de La Merced se hace capital de la música en Castrillón este trimestre

El Monasterio de La Merced será el epicentro de la cultura en Castrillón. El enclave, una de las grandes joyas arquitectónicas que tiene el concejo, acogerá cuatro conciertos durante los próximos meses y, dos de ellos, además, serán bajo la luz de las velas. En total están programadas para los próximos tres meses doce actividades culturales por parte del Ayuntamiento.

Los conciertos en el Monasterio de la Merced empezarán el próximo 6 y 7 de febrero. El cuarto instrumental Lírice ofrecerá un recital de una hora bajo la compañía de dos mil velas. "Cada nota, cada acorde y cada palabra interpretada por talentosos artistas profesionales que envuelven al público en una experiencia emocional única. Los sonidos se entrelazan con la suave iluminación de las velas creando una sinfonía de sensaciones que transporta a un estado de calma y contemplación", detallan en su web.

Además, el 28 de febrero se celebrará el concierto "A medio camino: Tributo a Antonio Vega", que contará con los músicos Billy Villegas, Sil Fernández, Jacobo de Miguel y Elsa Fernández. La banda que da vida al proyecto comenzó los ensayos el pasado enero y estará de gira por todo el norte de la península a partir del próximo mes de mayo. Su idea es acercar a los nostálgicos éxitos con una letra y un sentimiento únicos.

Daniel y Pablo Zapico. | A. C.

El último de los conciertos programados correrá a cargo de Sonatine Private, que llenarán con su música barroca el Monasterio de La Merced. Daniel y Pablo Zapico tocarán la tiorba y el archilaúd, dos instrumentos que tuvieron su apogeo en el Barroco. A partir de 1750, su rastro se difumina súbitamente hasta desaparecer por completo. Este programa incluye, de manera inédita y como estreno en tiempos modernos, música de Antonino Reggio, sacerdote siciliano nacido en 1725 y fallecido en la Roma de 1780.

No solo habrá conciertos en Castrillón durante las próximas semanas. La compañía "Saltantes Teatro" representará en el teatro anexo a la iglesia de Pillarno la obra de "La Folclórica". Será el 24 de enero, a partir de las 19.30 horas. . "Ya no hay folclóricas vivas". Esa es la premisa que lleva a Nerea Vázquez a subirse al escenario para convertirse en una de ellas, en "la mejor folclórica". Haciendo un cóctel con las mayores virtudes musicales e interpretativas de las más grandes y acompañada por la música en directo de Carla Armas, nos llevará con este espectáculo a un viaje por la vida y obra de las mayores folclóricas", dice la propia compañía sobre la obra.

En Salinas tendrá, el 30 de enero a las 17.30 horas, un encuentro con David Acera, escritor que presentará su última obra, "¿Por qué los pájaros no tienen rey?". Durante la primera mitad de la sesión Acera conversará sobre el proceso creativo y el arte de escribir para todos los públicos, narrando a continuación la historia que le servirá, a su vez para abrir paso a la segunda parte de la sesión que será una conferencia sobre las principales especies aviares que pueblan las ciudades.

La Biblioteca de Piedras Blancas tendrá también una actividad vinculada con la literatura. Será el 5 de febrero a partir de las 19.30 cuando se viva la actividad "Pan de luna", una experiencia poética y sensorial donde dialogan dos elementos esenciales: el pan, símbolo de la tierra, alimento básico; y la luna, símbolo del cielo, lo cíclico y lo misterioso.