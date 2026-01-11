Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podemos pide ampliar la zona tensionada a Versalles y el sur de Avilés

"La vivienda no puede ser una mercancía", defiende García, que presentará una moción

Por la izquierda, Juanjo Fernández (IU), Luis Fernández Huerga, exsecretario general del PSOE, y David García (Podemos). / Mara Villamuza

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

Podemos Avilés ha registrado una moción para que el Gobierno del Principado de Asturias declare los barrios de Avilés sur (La Luz y Villalegre) y Versalles como zonas de mercado residencial tensionado. Esta iniciativa busca frenar la especulación y garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. "No podemos permitir que la vivienda se convierta en un lujo en nuestros barrios. Avilés no puede ser una ciudad que expulse a sus vecinos por culpa de la especulación y la falta de control en los precios", denunció el Portavoz de la formación morada, David García.

La moción responde a una realidad alarmante: el enorme incremento de precio del alquiler y de venta en los últimos dos años, unos datos que dejan el informe de la Consejería de Vivienda obsoleto. De acuerdo a este informe, los barrios tensionados son: El Quirinal, Valgranda, Avilés centro, Sabugo, Las Meanas, El Carbayedo y La Magdalena.

Esta situación -el aumento de los precios- golpea especialmente a jóvenes y familias trabajadoras, que ven cómo se les niega el acceso a un derecho básico, según García. Podemos Avilés exige que el Gobierno asturiano actúe con urgencia y ponga en marcha el procedimiento para proteger a los barrios más afectados.

"La vivienda no puede ser una mercancía. Es hora de que las instituciones estén del lado de la gente y no de los especuladores", concluyó el portavoz de la formación morada en Avilés.

