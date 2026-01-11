Podemos pide ampliar la zona tensionada a Versalles y el sur de Avilés
"La vivienda no puede ser una mercancía", defiende García, que presentará una moción
Podemos Avilés ha registrado una moción para que el Gobierno del Principado de Asturias declare los barrios de Avilés sur (La Luz y Villalegre) y Versalles como zonas de mercado residencial tensionado. Esta iniciativa busca frenar la especulación y garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. "No podemos permitir que la vivienda se convierta en un lujo en nuestros barrios. Avilés no puede ser una ciudad que expulse a sus vecinos por culpa de la especulación y la falta de control en los precios", denunció el Portavoz de la formación morada, David García.
La moción responde a una realidad alarmante: el enorme incremento de precio del alquiler y de venta en los últimos dos años, unos datos que dejan el informe de la Consejería de Vivienda obsoleto. De acuerdo a este informe, los barrios tensionados son: El Quirinal, Valgranda, Avilés centro, Sabugo, Las Meanas, El Carbayedo y La Magdalena.
Esta situación -el aumento de los precios- golpea especialmente a jóvenes y familias trabajadoras, que ven cómo se les niega el acceso a un derecho básico, según García. Podemos Avilés exige que el Gobierno asturiano actúe con urgencia y ponga en marcha el procedimiento para proteger a los barrios más afectados.
"La vivienda no puede ser una mercancía. Es hora de que las instituciones estén del lado de la gente y no de los especuladores", concluyó el portavoz de la formación morada en Avilés.
