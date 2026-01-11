El PP dice que el Principado "calla ante su amo" por el recorte de cupos

El diputado regional del PP Luis Venta acusó este viernes al Gobierno de Adrián Barbón de "abandonar a la flota pesquera asturiana y callar ante su amo Sánchez en la reunión celebrada ayer en el Ministerio de Agricultura para el reparto de cuota de xarda". Según Venta, la cuota de xarda pasa para otras artes de más de 1,2 millones de kilos en 2025 a 391.000 kilos para el presente año, es decir un descenso del 70 por ciento que el consejero de Medio Rural , Marcelino Marcos, "da por buena".

Por su parte, Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural y Pesca, sobre la propuesta de la cuota de xarda del Gobierno central: "Fue una primera reunión con los distintos directores de pesca de las comunidades autónomas. Ahora de lo que se trata es de, en base a las cuotas establecidas, ver los criterios de reparto del mismo. No hubo grandes avances; estamos hablando de grupos de trabajo y que se tienen que seguir reuniendo"

Para el popular "es una tomadura de pelo más a la flota pesquera". "Decir que la disminución de las cuotas de caballa, abadejo o bacaladilla se compensaran con la pesca de anchoa es un insulto a este sector, cuando es conocido que, de los 254 barcos asturianos, solo dos se dedican a esta pesquería", subrayó Venta.

Según el parlamentario popular, en la reunión celebrada el viernes, el Gobierno asturiano, "lejos de reclamar ayudas para esta pesquería, se ha negado a establecer ayudas para esta flota, al contrario de lo que han hecho otras comunidades autónomas, que valoran aplicarlas, porque al final, con la cuota actual es prácticamente un cierre técnico".

"Asturias ha dicho no disponer de fondos, oponiéndose a sufragar el 70 por ciento del coste de la misma, lo que demuestra el desdén del Gobierno de Barbón al sector pesquero asturiano", ha señalado en un comunicado. Asimismo calificó de "sangrante" la diminución de cuota para el abadejo.