El Principado invertirá un millón de euros en el alumbrado de la ría del Nalón

El Principado quiere dar un lavado de cara integral a la desembocadura del río Nalón. Por ello, el ejecutivo regional ha sacado a licitación las obras de renovación de las instalaciones de alumbrado público de los puertos de San Esteban y La Arena, en Muros de Nalón y Soto del Barco, por un precio máximo de 1.053.828 euros.

El plazo estimado para los trabajos es de 12 meses y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 2 de febrero. El proyecto incluye la ejecución de nuevas canalizaciones y la renovación de la totalidad del cableado, los cuadros eléctricos y báculos dotados de sistema de iluminación LED. La inversión supondrá una mejora de la eficiencia y el ahorro energético de las instalaciones, así como las condiciones técnicas y de seguridad.

La inversión comprenderá la renovación del alumbrado en el paseo del muelle de La Arena, en el acceso a los pantalanes deportivos existentes en dicha zona y también en el puerto pesquero, sus accesos y aparcamientos y al paseo peatonal existente en la zona norte del mismo. En el caso de las instalaciones de San Esteban, se renovará el paseo marítimo y los recintos y espacios portuarios existentes al sur de la localidad, en las cercanías del recinto de los talleres del servicio de puertos, en la zona de La Junquera. También se sustituirá la iluminación en el vial de acceso al Puerto Chico y en el dique La Barra, así como el suministro eléctrico del faro y las balizas existentes.

La inversión en la renovación del alumbrado en ambos los puertos de San Esteban y La Arena se suma a la prevista en los presupuestos de 2026 para afrontar el dragado en ambos espacios, intervención ya adjudicada por valor de 401.236 euros.