Recital sobre "Los sonidos de Sorolla" en el Niemeyer, este mediodía
N. M.
El Centro Niemeyer acoge hoy, a partir de las 12.00 horas, un recital de piano y clarinete bajo el título "Los sonidos de Sorolla". El concierto correrá a cargo de Antonio Cánovas, clarinetista, y Elena Miguélez, pianista, que forman "Saxperience". Esta agrupación camerística se forma con el fin de dar a conocer el amplio repertorio camerístico para saxofón y piano, así como una selección de transcripciones adaptadas para el dúo. Como resultado, en su ya dilatada experiencia, han ofrecido numerosos conciertos y recitales, tanto en numerosos ciclos, festivales, sociedades filarmónicas… en España, como en el extranjero (Reino Unido, Holanda, Bélgica, Italia…). Cánovas es profesor de saxofón en el Conservatorio Profesional de Música de Murcia y director titular de la Banda Sinfónica del Patronato Musical Aguileño de Águilas y Miguélez es catedrática de Repertorio con instrumentos en el Conservatorio Superior de Música de Murcia
Además, a partir de las 20.00 horas, también en el Niemeyer se proyectará la obra "La voz de Hind", donde se narra la historia de los voluntarios de la asociación Media Luna Roja, que reciben una llamada de una niña de seis años que está atrapada en un coche bajo fuego en Gaza. Hoy, domingo, se celebrará asimismo en el complejo cultural de la ría, a partir de las 11 horas, un nuevo taller de Robotix, para niños entre 7 y 12 años.
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: 'Soy yo, ya te invitaré a un café
- Unos 4.300 alumnos matriculados en Avilés se beneficiarán de la nueva cocina central para comedores escolares
- Daorje mantiene a la mitad de sus trabajadores de Avilés regulados hasta finales de mes por la situación en Arcelor-Mittal
- Piedras Blancas busca al 'nuevo rico' del Euromillones: 'Seguramente es un cliente habitual
- Sus Majestades de Oriente adelantan su llegada a Avilés: cuentan con un séquito de más de 300 personas