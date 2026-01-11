Recital sobre "Los sonidos de Sorolla" en el Niemeyer, este mediodía

El Centro Niemeyer acoge hoy, a partir de las 12.00 horas, un recital de piano y clarinete bajo el título "Los sonidos de Sorolla". El concierto correrá a cargo de Antonio Cánovas, clarinetista, y Elena Miguélez, pianista, que forman "Saxperience". Esta agrupación camerística se forma con el fin de dar a conocer el amplio repertorio camerístico para saxofón y piano, así como una selección de transcripciones adaptadas para el dúo. Como resultado, en su ya dilatada experiencia, han ofrecido numerosos conciertos y recitales, tanto en numerosos ciclos, festivales, sociedades filarmónicas… en España, como en el extranjero (Reino Unido, Holanda, Bélgica, Italia…). Cánovas es profesor de saxofón en el Conservatorio Profesional de Música de Murcia y director titular de la Banda Sinfónica del Patronato Musical Aguileño de Águilas y Miguélez es catedrática de Repertorio con instrumentos en el Conservatorio Superior de Música de Murcia

Además, a partir de las 20.00 horas, también en el Niemeyer se proyectará la obra "La voz de Hind", donde se narra la historia de los voluntarios de la asociación Media Luna Roja, que reciben una llamada de una niña de seis años que está atrapada en un coche bajo fuego en Gaza. Hoy, domingo, se celebrará asimismo en el complejo cultural de la ría, a partir de las 11 horas, un nuevo taller de Robotix, para niños entre 7 y 12 años.