Trasona respira al fin en silencio: así viven los vecinos de la parroquia corverana tras la instalación de las pantallas antirruido de la autopista

Seis meses han pasado ya desde que finalizara el plan para minimizar el impacto de la contaminación acústica, de los ruidos, de la autopista Y en Trasona. Y los vecinos lo celebran. "En una escala del 1 al 10, antes el ruido era de 10 y ahora es de 2, y todo considerando el tráfico que tiene la autopista, es prácticamente nada", afirma Bernardo Duarte. La opinión vecinal es unánime y es que se percibe en un simple gesto cotidiano en días de calor como abrir las ventanas. "Los vecinos me comentan que abrir las ventanas y comer o cenar en familia en las viviendas que dan para la autopista era algo que hasta ahora no se podía hacer porque no se escuchaban y ahora es algo habitual", señala el alcalde, Iván Fernández, que entiende que la instalación de las barreras antirruido y el cambio de pavimento "han conseguido lo máximo posible dentro de las circunstancias". "En mi casa tenemos una terraza y antes si comíamos con la puerta abierta, no podíamos mantener una conversación en tono normal", relata Duarte.

A la izquierda, Bernardo Duarte, en la ventana de su domicilio. A la derecha, la autopista, a su paso por Trasona, con el nuevo asfalto.

La autopista "Y" fue inaugurada oficialmente el 13 de febrero de 1976, hace cincuenta años, y en aquel momento, la decisión de usar hormigón frente a asfalto para el firme de la transitada carretera estuvo motivada por el exceso tráfico que iba a soportar y por el alto índice de lluvias. La obra finalizada hace medio año cambió la vida en Trasona. Es más, hay vecinos, que casi no tenían ni que mirar el reloj para saber la hora y se guiaban por los ruidos de los coches que les ayudaban a reconocer los turnos de las fábricas del entorno, sobre todo, de la extinta Ensidesa. Y eso ocurría tanto de día como de noche. Ahora, la situación es bien distinta y como afirma Rosi Rodríguez "no existe la comparación con el ruido que había antes".

Trasona respira al fin en silencio

Esta vecina que vive en Fafilán vincula, sobre todo, el cambio de pavimento, del hormigón al asfalto, como factor clave para la reducción al máximo de los ruidos. "Es más, creo que la instalación de este asfalto debería tomarse como modelo en otras zonas que tienen problemas similares a los que había en Trasona", apunta Rodríguez. Esa tesis es mantenida también por el párroco de Trasona, Constantino Bada, que afirma que ha habido un "cambio radical" y que, sobre todo, eso ha venido motivado por el cambio del pavimento.

Lorenzo Hernández sigue en la misma línea. Remarca que el cambio que ha dado la parroquia de Trasona es "de mil por mil". "Vivo en La Marzaniella, a menos de cien metros del eje de la autopista y antes yo no podía tener las ventanas abiertas de casa y ahora, el ruido apenas se siente", mantiene Hernández, que percibe "sin dudas" que actualmente "genera más ruido el paso de vehículos por la AS-19, la carretera vieja a Gijón, que la autopista". Esa última afirmación es compartida por Bernardo Duarte, que añade que el efecto antirruido de las pantallas "ha de notarse más en las viviendas situadas a la altura del firme".

Otro aspecto a tener en cuenta y que también quizá haya ayudado a reducir el impacto del ruido en la reducción de la velocidad máxima permitida a 80 kilómetros por hora frente a los 120. "Aunque hay conductores que parece que esas señales no van con ellos", apuntan.