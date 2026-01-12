Cachopo, sidra, postre, café y... hasta chupito: las facturas que deja sin abonar un profesional del "simpa" avilesino que tiene en alerta a los bares de la ciudad

Entra en restaurantes y bares, lo hace con tranquilidad, pide de comer y de beber pero cuando llega la hora de pagar no lo hace. La última de sus supuestas estafas ocurrió en la noche del domingo en una céntrica sidrería de Avilés. Pidió, entre otros platos, un cachopo, sidra, postre y café y hasta un chupito de orujo de miel, después de solicitar la cuenta, le espetó al camarero del local: "Esto es un simpa".

El encargado del local no dudó en recriminarle su actitud –de disfrutar de la fartura sin factura– y advertirle de una llamada a la Policía Local en el caso de que no accediera a abonar su consumición, como así hizo. Mientras tanto, el presunto estafador permanecía sentado y "tranquilo" en la misma mesa en la que había difrutado de la comida. Según indicó el encargado del local, apenas se inmutó cuando seis agentes se personaron en el interior del local para abrir diligencias. Le tomaron los datos, todo después de su negativa a abonar la factura, que rondaba más de cien euros. Corrían las 23.30 horas.

No era la primera vez que el individuo en cuestión realizaba el mismo modus operandi en el mismo negocio, la otra fue en diciembre de 2024. De ahí que el encargado del local observara sus movimientos al poco de verle acceder al interior del local.

Sin embargo, no ha sido el único establecimiento afectado por sus "simpas", por ello, algunos hosteleros de Avilés y también de otras zonas de Asturias no han dudado en compartir imágenes del presunto estafador en sus redes sociales para alertar al resto de negocios de las acciones que lleva a cabo este hombre que ronda los cuarenta años..

Antecedentes

Una de las cuestiones llamativas del supuesto estafador es que cuelga los "simpas" que hace en varias ciudades asturianas, no solo en Avilés, en su cuenta de una conocida red social. Se da la circunstancia además que este hombre fue detenido en El Parche durante la conmemoración del 8 de marzo de 2024 tras interrumpir la lectura del manifiesto del día internacional de la Mujer al grito de "fuera feministas" mientras grababa con su teléfono móvil. Meses más tarde, fue condenado por el Juzgado de instrucción número 2 de Oviedo a una orden de alejamiento y con una multa por acosar a una mujer de una plataforma que convoca regularmente concentraciones contra la violencia machista en la plaza de La Escandalera de Oviedo.

Las publicaciones del presunto estafador en esa red social no solo incluyen fotos de él mismo en negocios de hostelería, también hay alguna publicación de la bandera preconstitucional franquista e imágenes del símbolo feminista tachado, entre otras.