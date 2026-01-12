"Cine de los martes" de Avilés: "Marco", "Sorda" y "Cómo convertirse en millonario" lideraron la taquilla en 2025
Impulsado por la concejalía de Cultura, el ciclo cinematográfico de Avilés consiguió un nuevo récord al atraer a más de 8.400 personas a sus proyecciones de 2025
El "Cine de los martes" ha cosechado un nuevo récord de espectadores en 2025: un total de 8.400 personas visionaron al menos una de las 30 películas proyectadas en la Casa de Cultura durante el año pasado. Las que registraron más público fueron "Marco", "Sorda" y "Cómo convertirse en millonario antes de que muera tu abuela". Impulsado por la concejalía de Cultura, el ciclo se caracteriza por programar los mejores títulos del cine nacional e internacional.
Receta de éxito
"La calidad de los títulos escogidos y el tirón que tiene el cine sobre todo entre los y las jóvenes de Avilés consolidan los buenos resultados de esta iniciativa. Si ya el 2024 fue un año que superó todos los registros en taquilla, al pasar por primera vez de las 7.000 personas, el año que acaba de terminar rebasó con creces estas cifras al alcanzar un total de 8.448 personas asistentes a la proyección de 30 películas", explicaron.
Media por sesión
En concreto, en 2025 se alcanzó una media por película de 281 espectadores, "cifras que sin duda demuestran el interés y el apoyo constante del público a esta importante y habitual actividad de la programación cultural de la ciudad". El ciclo lleva el sello de Jorge Iván Argiz, del Celsius.
Y este año...
En este 2026 continuará la actividad, arrancando el martes 20 de enero con una programación que nuevamente volverá a estar formada por 30 películas "en las que se apuesta por un cine de estreno, de calidad, de marcado carácter autoral y por supuesto en VOS en español, que pretende complementar la oferta cinematográfica que no llega al cine comercial de la comarca".
