Las dueñas aladas de las terrazas: así sortean los avilesinos a las gaviotas (que echan vajillas completas a perder)

El problema de las gaviotas continúa muy presente en las terrazas de Avilés: "Aunque no me pase a mí, siempre lo veo en las mesas de al lado", asegura Rita Vázquez, quien cree que "muchos espacios públicos que están al aire libre están ocupados por ellas". "Es algo que veo de difícil solución, no es un motivo ni de enfado", afirma la mujer. Sin embargo, sí se dio el caso en el que "he tenido que cambiarme de mesa en las terrazas", agrega respecto a la invasión de las nuevas ‘inquilinas’ aladas de los espacios de hostelería. Son varios los que dicen haber sufrido cuando las gaviotas cuando les quitan los pinchos que acompañan a las consumiciones en los bares: "Marchaban incluso con el plato", cuenta Mónica Mesa, quien minutos antes había presenciado un episodio similar, ahuyentando las gaviotas de la comida de John Restrepo, quien estaba sentado en una mesa cercana a la suya en una terraza en la calle La Cámara.

"La palabra que describe la situación, para mí, sería tragicomedia", apuntó Restrepo, "me di cuenta de que se habían equivocado con la consumición que había pedido, así que entré a pedir el cambio. Cuando salí, las gaviotas ya la estaban liando en mi mesa". Más allá de lo "desagradable" que es la situación, "hay que tener en cuenta todo lo que rompen, he visto muchas vajillas echadas a perder por causa de las gaviotas", subraya Mónica Mesa.

Carmen Fraile cuenta que una vez una gaviota le quitó el pincho de tortilla que se acababa de comprar : "Me asusté porque además tienen una envergadura tremenda". "Nos invaden y no respetan nada", se quejó. Aun así, aunque estas aves pueden llegar a ser muy fastidiosas, "ya no nos hace sentir tan molestas porque nos hemos acostumbrado", sentencia.

Por otra parte, Luisa Torres, comenta que "es un problema que va más allá de las terrazas. A los niños en los parques, las gaviotas les quitan el bocata directamente de las manos". Como solución, los avilesinos proponen "no darles de comer", plantea Estefanía Muñiz, mientras Luisa Torres sugiere "esterilizarlas".

En cambio, Beatriz Menéndez considera que no le molestan: "Siempre han existido. Lo que ocurre es que ahora nos estamos volviendo un poco exquisitos".