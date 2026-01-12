Los estudiantes piden horario ampliado en la biblioteca de Avilés durente todo el año: "A los opositores nos viene mejor"

La biblioteca municipal de Avilés Bances Candamo amplió durante un mes su horario con el objetivo de facilitar a los estudiantes la preparación de los exámenes de enero. Sin embargo, ayer, que fue el último día que los avilesinos pudieron aprovechar sus tardes de fin de semana en la biblioteca, pues a partir de hoy seguirá su horario habitual, sirvió para reivindicar que se mantenga esta medida todo el año. Los exámenes continúan y las oposiciones no tienen fechas. Por eso, muchos usuarios de la biblioteca lamentan la corta duración de esta apertura especial: "Me da rabia, porque estoy opositando y venir a la biblioteca me ayuda a estudiar mucho mejor", comentó Lucía García, que se prepara para el examen de Enfermería. Además, aseguró que "venir a la biblioteca sirve para despejarte un poco, te hace caminar y distraerte de los estudios".

Alicia Fernández preparándose para estudiar en la biblioteca. | MARA VILLAMUZA

Alicia Fernández acude a la sala de Bances Candamo desde que es pequeña. Ahora está en el cuarto año de Medicina y acude siempre que puede para "aprovechar mi tiempo. La biblioteca cierra a una hora y no puedes quedarte mucho más. Por eso, trabajo mucho mejor aquí, para volver a casa con todas las cosas hechas", apuntó. Ella es de las que se quedan hasta el cierre, "los viernes he estado hasta la una de la madrugada", aseveró. "Este horario me vino muy bien para ponerme al día con las asignaturas y no perder el ritmo", agregó.

Por otro lado, Alba López, que estudia el tercer año de Enfermería, cree que la apertura de la biblioteca por las tardes les viene muy bien, ya que "quizás entre semana tenemos muchas más cosas que hacer, además de ir a la universidad, y el fin de semana es el único momento en el que podemos acercarnos hasta la biblioteca para poder seguir estudiando". "Yo estudio mucho mejor en la biblioteca que en casa", continuó diciendo, "veo más gente estudiar y eso me ayudó a concentrarme más en los fines de semana".

Usuarios de la biblioteca en una de las salas de estudio.

"Para poder estudiar todas las mañanas y las tardes viene fenomenal que la biblioteca tenga este horario", contó Andrés Coucheiro, que está en el último año de Ingeniería Mecánica. Además, destacó la apertura de los domingos por la tarde, ya que en casa "no sería capaz de concentrarme". También dijo: "Me ayuda a organizar mis tiempos de estudio los fines de semana. Estoy de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 horas hasta que cierre", lo que no podrá seguir haciendo en el siguiente fin de semana. Él es uno de los que apoyaría la extensión de la medida a todo el año.

En el caso de Ana González, que está en primero de Lenguas Modernas, comentó que su último examen es la semana del 19 de enero, por lo que "el fin de semana que viene no podré acercarme a la biblioteca por las tardes y así, probablemente, no me cundan tanto las horas de estudio en mi casa".