El Hispano acude a la recepción oficial de la Supercopa

El Club Hispano de Castrillón tuvo la oportunidad de asistir como invitado a la recepción oficial de la Supercopa de España, celebrada en el marco previo a la gran final del torneo en Arabia Saudí. Durante el acto, el representante del equipo castrillonense compartió un encuentro institucional de gran importancia con grandes personalidades del fútbol español. Se trata de una experiencia que demuestra la proyección institucional del club y el valor que tienen como equipo por sus 100 años de historia, que también se encuentra presente en los grandes escenarios del fútbol. El evento reforzó el orgullo de pertenencia del Hispano, que agradece la amabilidad de todos quienes posaron con la bufanda del centenario del club.