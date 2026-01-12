El Hispano acude a la recepción oficial de la Supercopa
Marta Ortiz
El Club Hispano de Castrillón tuvo la oportunidad de asistir como invitado a la recepción oficial de la Supercopa de España, celebrada en el marco previo a la gran final del torneo en Arabia Saudí. Durante el acto, el representante del equipo castrillonense compartió un encuentro institucional de gran importancia con grandes personalidades del fútbol español. Se trata de una experiencia que demuestra la proyección institucional del club y el valor que tienen como equipo por sus 100 años de historia, que también se encuentra presente en los grandes escenarios del fútbol. El evento reforzó el orgullo de pertenencia del Hispano, que agradece la amabilidad de todos quienes posaron con la bufanda del centenario del club.
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: 'Soy yo, ya te invitaré a un café
- Unos 4.300 alumnos matriculados en Avilés se beneficiarán de la nueva cocina central para comedores escolares
- Piedras Blancas busca al 'nuevo rico' del Euromillones: 'Seguramente es un cliente habitual
- Daorje mantiene a la mitad de sus trabajadores de Avilés regulados hasta finales de mes por la situación en Arcelor-Mittal
- La vida regresa a la ría de Avilés: estrellas de mar, ñoclas, gusanos y andaricas se mudan a los arrecifes artificiales