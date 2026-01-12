El Hospital San Agustín roza el 80% de camas ocupadas, con la UCI completa

El Hospital Universitario San Agustín (HUSA) registra estos días una ocupación próxima al ochenta por ciento con pacientes en su mayoría mayores aquejados de virus respiratorios, entre ellos la gripe con sus distintas variantes. El equipamiento mantiene de forma excepcional todas sus plantas abiertas –norte, centro y sur– para hacer frente a la demanda asistencial. La previsión es que la situación no mejore a corto plazo y el pico gripal se mantenga hasta, al menos, final de mes.

Destaca el "lleno" técnico de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): de acuerdo al estadillo de ocupación, de las diez camas de esta unidad solo había una disponible. En el conjunto del hospital, la ocupación global alcanzaba a comienzos de este fin de semana el 76,30% de un total de 405 camas disponibles. “La ocupación que tenemos es alta, pero la normal en esta época del año”, apuntaron trabajadores sanitarios.

Incidencia

La fuerte incidencia de la gripe y el incremento de las patologías respiratorias en los primeros compases de este año están ahora detrás del elevado número de ingresos hospitalarios, junto con el envejecimiento de la población y el agravamiento de patologías crónicas. También son muchos los pacientes pediátricos que llegan estos días tanto a Urgencias del San Agustín como a las consultas de Atención Primaria del área sanitaria de Avilés: bronquiolitis, gastroenteritis, faringitis…

En Asturias

La situación que vive el Hospital Universitario San Agustín se repite en otras áreas sanitarias de Asturias: el Hospital de Cabueñes (Gijón) tenía ocupadas 460 camas, la cifra más alta de los últimos años por estas fechas. En el HUCA (Oviedo), el impacto de la gripe también es notable.

Vacunación

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha ampliado la campaña de vacunación contra la gripe, que en el área de Occidente se desarrolló en el centro de salud de Vegadeo y en el del Quirinal, en Avilés. El colectivo de personas mayores de 64 años, uno de los más vulnerables, ya alcanza el 57,79% de cobertura vacunal. El Sespa ha administrado 265.934 dosis.

Primaria

En los centros de salud de Atención Primaria, la gripe también está causando estragos: muchos pacientes requieren atención médica, a lo que se suma la falta de especialistas y las consultas cerradas, generando cuellos de botella asistenciales que afectan tanto a los enfermos como a los profesionales que ejercen en Primaria.