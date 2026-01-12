Insólita oferta de empleo: Buscan futbolista para Avilés

La oficina de empleo de Avilés ha abierto un proceso de selección para contratar a un futbolista. Así reza el insólito anuncio que tiene como fuente Trabajastur coincidiendo con el mercado de fichajes de invierno.

El anuncio incluye las funciones para ese "puesto de trabajo" como son "entrenar para la máxima condición física y técnica, regate, pase, tiro" además de "ejecutar estrategias tácticas en partidos, mantener una disciplina estricta en alimentación, descanso, comportamiento y siempre colaborando con el equipo". No especifica si ha de ser delantero, centrocampista o defensa. El contrato ofertado es "laboral temporal" y de jornada completa de acuerdo al calendario deportivo y el salario, será el mínimo interprofesional. Como en todo puesto de trabajo hay unos requisitos como una experiencia de tres años como futbolista, tener habilidad técnica y "plena" condición física además de idiomas (castellano e inglés) y permiso de conducir B1.

Las personas interesadas y que cumplan requisitos, deberán enviar su currículum actualizado al correo electrónico empresas.oeaviles@asturias.org.