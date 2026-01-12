Insólita oferta de empleo: Buscan futbolista para Avilés
El salario sería el mínimo interprofesional y piden inglés y castellano y carné de conducir
I. G.
La oficina de empleo de Avilés ha abierto un proceso de selección para contratar a un futbolista. Así reza el insólito anuncio que tiene como fuente Trabajastur coincidiendo con el mercado de fichajes de invierno.
El anuncio incluye las funciones para ese "puesto de trabajo" como son "entrenar para la máxima condición física y técnica, regate, pase, tiro" además de "ejecutar estrategias tácticas en partidos, mantener una disciplina estricta en alimentación, descanso, comportamiento y siempre colaborando con el equipo". No especifica si ha de ser delantero, centrocampista o defensa. El contrato ofertado es "laboral temporal" y de jornada completa de acuerdo al calendario deportivo y el salario, será el mínimo interprofesional. Como en todo puesto de trabajo hay unos requisitos como una experiencia de tres años como futbolista, tener habilidad técnica y "plena" condición física además de idiomas (castellano e inglés) y permiso de conducir B1.
Las personas interesadas y que cumplan requisitos, deberán enviar su currículum actualizado al correo electrónico empresas.oeaviles@asturias.org.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: 'Soy yo, ya te invitaré a un café
- Unos 4.300 alumnos matriculados en Avilés se beneficiarán de la nueva cocina central para comedores escolares
- La vida regresa a la ría de Avilés: estrellas de mar, ñoclas, gusanos y andaricas se mudan a los arrecifes artificiales
- La sidrería Yumay de Avilés ya tiene nuevo dueño (y cuenta con varios locales en la mariña lucense)
- Luanco prepara un impresionante programa de actos para la celebración del 250º aniversario del Socorro: un mes de actividades
- Anuncian cortes de agua en estos dos barrios de Avilés que afectarán a más de 300 hogares (y durarán 6 horas)