"El León de Oro" canta en casa por el Socorro

Luanco comienza a celebrar en unos días la conmemoración del 250.º aniversario de la leyenda del "milagro" del Cristo del Socorro, que "salvó" de morir ahogados a decenas de marineros tras una galerna en plena costera del besugo. Con mtivo de esta efeméride se ha organizado una extensa programación de actos de diversa índole durante un mes. En dos de ellos participará "El León de Oro", el coro más laureado del concejo y que, precisamente, nació durante unas fiestas del Socorro, allá por 1997, hace veintinueve años, para participar en el certamen de canción marinera y habanera. "Los primeros ensayos fueron en diciembre de 1996", señala Marco Antonio García de Paz, director de la agrupación coral luanquina. "Nacimos a instancias de Julio y Elena en un momento en el que el certamen coral estaba en plena ebullición", repasa el director coral.

Las dos actuaciones de los "leones" serán el domingo día 28 de enero, en el salón de actos del instituto Cristo del Socorro, y el domingo 8 de febrero, en la iglesia de Santa María de Luanco. La primera correrá a cargo del coro femenino "Aurum", que dirige Elena Rosso, y que también forma parte de la gran familia de "El León de Oro" y coincidirá con la lectura del pregón de las fiestas que vendrá de la mano del veterano marino José Francisco Suárez Fernández "Pichi".

Coro mixto

La segunda actuación formará parte de la misa de entronización del Cristo del Socorro y contará con las principales voces del coro mixto de los "leones". Al finalizar la homilía, la imagen del Cristo se devolverá a su hornacina ya que en la primera, el 24, se bajará el Cristo del altar mayor del templo con el fin de que la feligresía pueda acercase a la imagen.

"El Socorro es una fiesta muy importante para Luanco, es la fiesta típica del invierno frente a la del Carmen, que es el más propia de multitudes y en vacaciones", indica García de Paz, que ha vivido esta celebración desde niño y a día de hoy sigue participando en ella.

Para el director de la coral luanquina, esta fiesta es algo más que una celebración ya que fue la época en la que nació el coro que ha marcado las últimas décadas de su vida.

Por toda esa implicación, la personal y la popular como luanquín de pro, afirma, no dudó en aceptar cuando le llegó la invitación para participar en los actos del 250.º aniversario. "Esta fiesta es una seña de identidad, marcó el nacimiento del coro y además también es una manera de recordar que el Ayuntamiento de Gozón siempre nos apoyó dentro de sus posibilidades", señaló García de Paz, que ya el año pasado formó parte de una de las agrupaciones que participaron en el certamen de canción marinera por los chigres, la del coro del bar La Marina, y que celebra la incorporación de jóvenes a este concurso como ocurre con esa coral en la que el grueso está formado por miembros del equipo de balonmano luanquín.

Actuación en el pregón

"Queremos que, a través de nuestra interpretación, estos días festivos queden grabados en la memoria y los corazones de todos como momentos únicos e irrepetibles", señalan sobre su estreno en estas fiestas en la lectura del pregón. Las celebraciones del Socorro en Luanco representan para los del "León de Oro" una "ocasión especial" para compartir la cultura y tradiciones, "y para fortalecer los lazos que nos unen como pueblo. Esperamos que este concierto sea un reflejo de nuestra pasión por la música y nuestro compromiso con las fechas señaladas de Luanco", agregan.