Luz verde a la rehabilitación del edificio de Precios Únicos, que sumará una treintena de apartamentos turísticos en pleno casco histórico de Avilés

La Junta de Gobierno Local en su reunión de esta mañana ha ratificado la autorización de la licencia para llevar a cabo obras de reforma del inmueble del número 1 de la calle Ruiz Gómez, conocido como el edificio de 'Precios únicos' en referencia al establecimiento que funcionaba en su día, para la adecuación como actividad de apartamentos turísticos.

Los servicios técnicos y jurídicos municipales ya dieron el visto bueno al expediente en el que figuran el correspondiente proyecto de ejecución, documento acreditativo de los nombramientos de Arquitecto y Aparejador o Arquitecto Técnico que se hagan cargo de la dirección de la ejecución de las obras, el Estudio de Seguridad y Salud, el proyecto de infraestructura común de telecomunicación, para una iniciativa empresarial que supondrá una inversión en ejecución material de 638.252,93 euros para transformar el citado edificio en 31 apartamentos turísticos.

El edificio a rehabilitar se ubica en el ámbito del Conjunto Histórico de Avilés con Nivel de interés 'Muy Alto', y en pleno trazado urbano del Camino de Santiago a su paso por la ciudad, por lo que supondrá un incremento de la oferta turística disponible.

Vivienda 'tokenizada'

El edificio de Precios Únicos, para el que se anunció una gran transformación que daría lugar a apartamentos de lujo hace poco más de un año, pasó hace dos meses a ser un proyecto de viviendas "coliving", orientadas a público joven, principalmente, estudiantes, deportistas y trabajadores en general que lleguen a la ciudad. Ese proyecto lo impulsa ahora en solitario Triangular Token Capital, un fondo especializado en la promoción inmobiliaria ‘tokenizada’, que cuenta con experiencia en el propio sector de vivienda pero también en otros como el financiero y el tecnológico.

Un centro socio-educativo en Sabugo

Por otra parte la Junta de Gobierno Local también dio luz verde a una licencia de obras para la rehabilitación del edificio de cuatro plantas ubicado en la calle Carreño Miranda esquina con Bances Candamo, con el fin de crear un espacio socio-educativo para niños y jóvenes, para fomentar la investigación, desarrollar la imaginación y despertar vocaciones relacionadas con el mar. Un proyecto que supondrá una inversión de 675.000 euros.