Saxperience hace sonar la cúpula en el Centro Niemeyer

Saxperience está formado por Antonio Cánovas (saxofones) y Elena Miguélez (piano). Esta agrupación camerística –en la imagen de la derecha– se forma con el fin de dar a conocer el amplio repertorio camerístico para saxofón y piano, así como una selección de transcripciones adaptadas para el dúo. Como resultado, en su ya dilatada experiencia, han ofrecido numerosos conciertos y recitales, tanto en numerosos ciclos, festivales, sociedades filarmónicas… en España, como en el extranjero (Reino Unido, Holanda, Bélgica, Italia…). Ayer Saxperience actuó en el Niemeyer dentro del ciclo "Suena la cúpula".