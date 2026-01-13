El Antroxu comienza con polémica: las naves de Festejos para el Descenso no alcanzan para todas las peñas

El Descenso de Galiana vivirá el próximo 14 de febrero una notable ausencia, la de unos veteranos de la llamativa fiesta antroxera avilesina, los miembros de la Peña Versalles. "No es que no bajemos, nos echan", afirman los miembros de este numeroso grupo que, como otros siete, no tiene hueco disponible en las dos naves que Festejos dispone para construir los artilugios y que abrieron sus puertas ayer.

La Peña Versalles queda fuera del Descenso: "Nos echan"

Sin local para todos los artilugios del Antroxu

"Nosotros no tenemos ningún local donde poder realizar el artilugio, ni grande ni pequeño, así que nos dejan fuera de la convocatoria después de haber participado en todos los descensos y ante esta situación decidimos no bajar porque, insistimos, no tenemos local", sostienen.

Las dos naves tienen capacidad para 31 peñas con sus respectivos artilugios, que reservaron por vía telemática su plaza por riguroso orden de inscripción. Otros siete colectivos, incluida la peña Versalles, se quedaron sin espacio, sin embargo podrán construir sus carrozas en espacios privados. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Avilés facilitará el material a todas las peñas que lo soliciten, apuntaron ayer fuentes municipales. En la nave de Marqués de Teverga trabajan 10 colectivos y en la de Travesía de la Industria, 21.

Veteranos del Descenso y Reyes del Goxu y la Faba

Los miembros de la peña Versalles llegaron a ser Reyes del Goxu y la Faba en 2009, aquel año que el Antroxu iba dedicado a la televisión. Es más, los de Versalles iban ataviados de la mítica serie de los años ochenta "V".

"Siempre participamos en todos los Descensos e incluso cuando éramos 11 que llegamos a ser, éramos aplaudidos por las concejalías y nos daban las gracias por apoyar la fiesta, pero en este caso parece que ya sobramos porque somos 38 participantes y debe abultarles mucho esa cifra", critican los miembros de este grupo que dicen dudar "de la llamada participación ciudadana de la que hace gala el Ayuntamiento de Avilés".

La Peña Versalles recuerda que el pasado año, la concejalía de Festejos dispuso de tres "astilleros" para albergar a todos los participantes del Descenso de Galiana. "Este año aducen cuestiones de seguridad y dicen que no hay otra nave disponible en todo Avilés para poder meter a estas cinco o seis peñas que quedarían para poder hacer el artilugio, cosa que nos parece de risa", detallan no sin antes enfatizar el "cabreo generalizado" que hay entre los miembros del grupo antroxero que el pasado año surcó las aguas de Galiana con el dorsal número 13, que por lo que fuera no les dio buena suerte.

Cifras del Descenso internacional y fluvial de Galiana

El Descenso internacional y fluvial de Galiana del próximo 14 de febrero contará con la ausencia de la Peña Versalles, sin embargo, habrá seis nuevos colectivos, que en total sumarán uno más que el año pasado para alcanzar la cifra de 37 artilugios.