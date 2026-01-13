Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Avilés ofrece talleres gratuitos de idiomas para jóvenes entre 16 y 30 a partir del 16 de enero

Esta iniciativa busca fomentar la movilidad europea y el aprendizaje de lenguas extranjeras entre participantes a través de conversaciones informales en inglés, italiano y francés

El edificio Fuero, en la calle Fernando Morán. | M. V.

Marta Ortiz

Avilés

A partir del próximo 16 de enero, los jóvenes avilesinos de entre 16 y 30 años se podrán apuntar a una serie de talleres organizados por el Ayuntamiento de Avilés para poder practicar distintos idiomas, con el objetivo de mejorar la comunicación y difundir las oportunidades de movilidad europea para jóvenes. A través del Cuerpo Europeo de Solidaridad, la Oficina de Movilidad Juvenil Internacional de Avilés, "Europa Aquí", ofrecerá cada viernes estos talleres de conversación informal. Todos serán de 17.00 a 18.00 horas, siendo el segundo viernes de cada mes, inglés, el tercero, italiano y el cuarto, francés, en el Espacio Joven del Edificio Fuero. Además, no es necesaria una inscripción previa para poder acudir a los talleres.

El primer taller, "Let's talk!", será coordinado por Tamara Mikeladze, voluntaria georgiana. Se encuentra en Avilés para colaborar en los proyectos del Servicio de Juventud a través del voluntariado europeo del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Lo mismo ocurre con Emma Gambato, que es una voluntaria italiana que coordinará los talleres de italiano para principiantes "Parliamo!".

Por último, el de francés "Parlons!", contará con una novedad. En él, colaborará el Instituto Nebrija, cuyo alumnado francés ofrecerá un tandem francés-español para participantes en ambos idiomas a partir del 30 de enero.

Estos talleres cuentan con una larga trayectoria en el Servicio de Juventud de Avilés y no se trata de clases al uso, sino de una serie de actividades lúdicas e integradoras que invitan a aprender entre todos los participantes.

