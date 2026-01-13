Avilés se prepara para SALENOR, el gran encuentro del sector alimentario del norte

Avilés acogerá un año más el Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte, SALENOR. La nueva edición se celebrará del 23 al 25 de febrero en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena de Avilés. Su objetivo es difundir el valor de las empresas del sector y de sus profesionales, con la asistencia de profesionales destacados como chefs y críticos.

Después de varias ediciones, SALENOR se ha situado como referente del sector alimentario y del equipamiento. El salón se convierte en un punto de encuentro para 9.000 proveedores y clientes de alrededor de toda España. Además, como ya es habitual, acogerá la que ya es la XIII edición del concurso nacional de cortadores de jamón, así como la IV edición del concurso del mejor bombón artesano de Asturias.

Contará con un amplio catálogo de actividades, como demostraciones o catas. También se procederá a una nueva entrega del galardón SALENOR, que será el acto que cierre el salón de este año. Con él, se reconocerán a profesionales o entidades que sobresalgan por su trayectoria en el sector.

Se trata de un evento organizado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y del Gobierno del Principado a través de la Dirección General de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural.

Un premio a su trayectoria

La Fundación Grande Covián otorgará el premio "Incorporación de la Gastronomía al Mundo Cultural" a SALENOR para destacar su labor reforzando la industria alimentaria, los sectores de distribución y otros que muestran los valores y fortalezas del país. De esta forma, rinden homenaje a uno de los salones que mejor responde al interés de los profesionales relacionados con la alimentación y la gastronomía del norte de España.