Avilés sumará una treintena de apartamentos turísticos tras desbloquear la licencia para el edificio de Precios Únicos

La oferta de apartamentos turísticos en la ciudad crece por el casco histórico. El emblemático edificio de Precios Únicos, en el Parche, será objeto de una importante remodelación para albergar una treintena de estos pisos. La Junta de Gobierno Local en su reunión de esta mañana dio luz verde este lunes a la autorización de la licencia para llevar a cabo obras de reforma del inmueble del número 1 de la calle Ruiz Gómez, conocido como el edificio de "Precios Únicos" , por el comercio que ocupó los bajos en otra época.

El edificio a rehabilitar se ubica en el ámbito del Conjunto Histórico de Avilés con nivel de interés muy alto, y en pleno trazado urbano del Camino de Santiago a su paso por la ciudad, por lo que supondrá un incremento de la oferta turística disponible.

De pisos de lujo a 'coliving'

El citado edificio de Precios Únicos, para el que se anunció una gran transformación que daría lugar a apartamentos de lujo hace poco más de un año, pasó tiempo después a ser un proyecto de viviendas "coliving", orientadas a público joven, principalmente, estudiantes, deportistas y trabajadores en general que lleguen a la ciudad. Ese proyecto lo impulsa ahora en solitario Triangular Capital, un fondo especializado en la promoción inmobiliaria ‘tokenizada’, que cuenta con experiencia en el propio sector de vivienda pero también en otros como el financiero y el tecnológico. En el proyecto de Precios Únicos también cuenta con una pequeña participación el presidente del Real Avilés, Diego Baeza.

La inversión en ejecución material para transformar el citado edificio en 31 apartamentos turísticos asciende a 638.252,93 euros.

Los servicios técnicos y jurídicos municipales ya dieron el visto bueno al expediente en el que figuran el correspondiente proyecto de ejecución, documento acreditativo de los nombramientos de arquitecto y aparejador o arquitecto técnico que se hagan cargo de la dirección de la ejecución de las obras, el estudio de seguridad y salud, el proyecto de infraestructura común de telecomunicación.

Edificio en Sabugo

Por otra parte la Junta de Gobierno Local dio luz verde a una licencia de obras para la rehabilitación del edificio de cuatro plantas ubicado en la calle Carreño Miranda esquina con Bances Candamo, con el fin de crear un espacio socioeducativo para niños y jóvenes, para fomentar la investigación, desarrollar la imaginación y despertar vocaciones relacionadas con el mar. El proyecto de Arkuos Marítimo supondrá una inversión de 675.000 euros.

Obras en Santa Apolonia

El Ayuntamiento de Avilés realizará las obras necesarias para proteger la seguridad de la vía pública en el número 154 de la Calle Santa Apolonia tras reiteradas órdenes de ejecución que han sido desatendidas por la propiedad del inmueble. El Ayuntamiento actuará de forma urgente dado el mal estado del edificio.

En concreto, los trabajos que se van a realizar son: la instalación de un vallado de protección para cortar el paso peatonal y limitar el aparcamiento para poder realizar los trabajos con seguridad, además de la revisión de la fachada, con retirada de los elementos sueltos que puedan desprenderse. Se cerrarán asimismo los huecos de la primera planta con fábrica, para consolidarla y se procederá a la instalación de carteles informativos e identificativos de recorridos alternativos a ambos lados de la zona afectada.

Los trabajos tendrán una duración de 10 días y han sido adjudicados a la empresa Ecoviga4 S.L., que tiene previsto comenzar una vez instalado el vallado, lo que se estima se realice este jueves 15 de enero.