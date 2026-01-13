Avilés tendrá presupuesto: principio de acuerdo para que Podemos apoye las cuentas

Avilés tendrá presupuesto municipal. La asamblea de Podemos ha dado luz verde al acuerdo alcanzado con el gobierno local para dar el "sí" a las cuentas. La previsión es que la formación morada y la concejala de Hacienda, la socialista Raquel Ruiz, pongan mañana negro sobre blanco lo acordado entre ambas formaciones -comprometer la adjudicación de la urbanización del Alto del Vidriero antes de acabar este año, la integración de los conserjes en la empresa municipal de servicios auxiliares o participar en los planes autonómicos de empleo, entre otras medidas-, que este pacto se firme el jueves y que, si no hay cambios, Podemos apoye los presupuestos en un Pleno extraordinario que se celebrará el 21 de enero, miércoles. "Nos pidieron que incluyésemos propuestas vecinales en los presupuestos y creo que es lo que hemos logrado", asegura el edil David García.

Negociaciones entre PSOE y Podemos

En las negociaciones entre PSOE y Podemos ha habido mucha tela que cortar. Cabe recordar que no hace ni un año que la alcaldesa, Mariví Monteserín, decidió retirar las competencias a la por entonces edil de Festejos, Sara Retuerto. Esto supuso una implosión en el gobierno local, que se saldó con la salida de los dos ediles de la formación morada del ejecutivo municipal, dejando a PSOE e IU en minoría.

Así, con las heridas aún sin cicatrizar, se sentaron gobierno local y Podemos a negociar. Los primeros contactos se produjeron en noviembre, cuando PSOE e IU ya tenían más que perfilado su proyecto presupuestario. "Si querían negociar nos tendrían que haber avisado hace uno o dos meses", advirtió por entonces David García, la otra mitad de la formación morada, junto a Retuerto.

Pese a ello, Podemos puso una batería de propuestas sobre la mesa, entre las que se encontraba la asunción de los conserjes por parte de la empresa municipal de servicios auxiliares, la concurrencia del Ayuntamiento a los planes de empleo del Principado o acelerar la tramitación del desarrollo urbanístico del Alto del Vidriero. También otras medidas, como construir una pasarela a la ESAPA, que quedó fuera de las negociaciones por incluirla el Principado en sus cuentas.

El centro social de La Luz-Villalegre

Podemos fue consiguiendo luz verde a sus propuestas, salvo una excepción: llevar el futuro centro social de La Luz-Villalegre a la unidad a desarrollar en el Alto del Vidriero. Este era el último fleco que quedaba por perfilar, ya que los socialistas supeditaban esta decisión a informes técnicos que avalasen esa u otra ubicación. "Tenemos que detallar cómo se va a hacer eso", decía este martes García, después de que la asamblea de Podemos aprobase avanzar hacia la firma del pacto.

La intención de Podemos es dejar por escrito lo acordado hasta ahora. Si no hay imprevistos de última hora, el viernes, después del Pleno, se celebraría la comisión de Hacienda necesaria antes de la celebración del Pleno extraordinario para aprobar las cuentas que, si nada cambia, se fechará para el 21 de enero. Será entonces cuando se aprobarán los nuevos presupuesto de Avilés, que ascenderán a 92,29 millones de euros, la cifra más alta de la historia.