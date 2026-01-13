Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los capitanes de la marina de Gozón celebran su encuentro anual el día 31

I. G.

Luanco

Las fiestas del Socorro de Luanco es algo más que una simple celebración para los vecinos de la capital del concejo de Gozón. Por ello, los capitanes de la marina mercante eligen cada año una fecha del Socorro para celebrar su jornada de encuentro anual. Este año será el 31 de enero en el restaurante El Hórreo de Antromero, lugar habitual de este tipo de reuniones para los capitanes.

Se da la circunstancia además de que el encuentro de capitanes alcanzará el próximo Socorro una cifra redonda, veinte ediciones, que suma a la gran efeméride que todos los luanquinos celebran este año ya que se cumplen 250 años del «milagro» del Cristo que «salvó» de morir ahogados a decenas de marineros el 5 de febrero de 1776.

