Los capitanes de la marina de Gozón celebran su encuentro anual el día 31
I. G.
Luanco
Las fiestas del Socorro de Luanco es algo más que una simple celebración para los vecinos de la capital del concejo de Gozón. Por ello, los capitanes de la marina mercante eligen cada año una fecha del Socorro para celebrar su jornada de encuentro anual. Este año será el 31 de enero en el restaurante El Hórreo de Antromero, lugar habitual de este tipo de reuniones para los capitanes.
Se da la circunstancia además de que el encuentro de capitanes alcanzará el próximo Socorro una cifra redonda, veinte ediciones, que suma a la gran efeméride que todos los luanquinos celebran este año ya que se cumplen 250 años del «milagro» del Cristo que «salvó» de morir ahogados a decenas de marineros el 5 de febrero de 1776.
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: 'Soy yo, ya te invitaré a un café
- Unos 4.300 alumnos matriculados en Avilés se beneficiarán de la nueva cocina central para comedores escolares
- La vida regresa a la ría de Avilés: estrellas de mar, ñoclas, gusanos y andaricas se mudan a los arrecifes artificiales
- La sidrería Yumay de Avilés ya tiene nuevo dueño (y cuenta con varios locales en la mariña lucense)
- Luanco prepara un impresionante programa de actos para la celebración del 250º aniversario del Socorro: un mes de actividades
- Anuncian cortes de agua en estos dos barrios de Avilés que afectarán a más de 300 hogares (y durarán 6 horas)