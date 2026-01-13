Carlos Nores: "Desde el siglo XIX ha habido persecución institucional al lobo"

"El problema del lobo está muy candente actualmente, tanto en Asturias como en el resto de España", aseguró el doctor en Biología, que fue profesor de Zoología de la Universidad de Oviedo, Carlos Nores, quien destacó que se trata de un debate que sigue generando una gran división social y política. Estas declaraciones las realizó ayer durante una charla celebrada en el centro ecosocial El Ñeru Verde, situado en la calle del Marqués, recientemente inaugurado, y que busca fomentar la reflexión y el diálogo en torno a cuestiones medioambientales y científicas.

La ponencia, titulada "La historia del lobo contada para escépticos", sirvió como punto de partida del ciclo de conferencias "Ciencia y naturaleza", una iniciativa concebida con el objetivo de fomentar la divulgación científica y promover el debate en torno a cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el mundo natural. Este encuentro marcó, además, el inicio de una programación más amplia que busca ofrecer espacios de reflexión y análisis desde una perspectiva científica. Asimismo, el acto supuso la inauguración oficial de las actividades en el nuevo local, que se presenta como un punto de encuentro para futuras charlas, debates y otro tipo de propuestas.

Durante su intervención, Nores aseguró que la historia del lobo en España cuenta con más de 200 años de vigencia, ya que "en los siglos XIX y XX se empezaron a llevar a cabo persecuciones institucionales, en las que el propio Estado sugería como solución perseguir y matar a los lobos". Según explicó, estas políticas marcaron profundamente la relación entre el ser humano y esta especie, generando un conflicto que, en muchos aspectos, se mantiene hasta la actualidad.

No obstante, el biólogo subrayó que lo realmente importante es tratar de alcanzar un "punto medio", una postura que, según afirmó, "siempre se ha encontrado muy penalizada por aquellos que tienen una visión muy clara y cerrada sobre el asunto". En este sentido, lamentó que las posiciones moderadas tiendan a ser desacreditadas dentro del debate público: "A todos ellos siempre se les ha tildado de tibios, sobre todo por quienes mantienen una de las posturas más extremistas, que son los que preponderan".

Dentro de esta problemática, Nores señaló que existen dos bloques claramente enfrentados: "los defensores y los detractores", siendo estos últimos, principalmente, los ganaderos y aquellas personas que se ven más afectadas directamente por la presencia del lobo en su entorno y por las consecuencias que su actividad puede tener en el medio rural.

Se trata de una charla "para escépticos" puesto que "la mayor parte de las personas tienen una idea predefinida sobre esta problemática. La idea de que el lobo es el villano de la película es algo muy subjetivo". Aún se sigue trabajando por lograr conseguir ese punto medio, que durante años se ha quedado en "frustración".