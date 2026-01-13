El Centro Niemeyer programa un nuevo pase del documental "Flores para Antonio" tras agotar entradas

Tras el éxito y gran acogida que tuvo su primer pase, el Centro Niemeyer ha programado un nuevo pase para poder ver el documental "Flores para Antonio", que será el próximo 24 de enero a las 20.00 horas en la Sala Cine Fran Gayo. La decisión se tomó tras agotarse las entradas de la primera sesión, que será el 22 de enero.

Las entradas para el nuevo pase ya están a la venta y se pueden adquirir a través de los canales habituales del Centro Niemeyer. La excelente acogida por parte del público motivó la ampliación de la programación, que ofrece una nueva oportunidad para disfrutar del documental que ha despertado un enorme interés entre los avilesinos desde el anuncio de su proyección.

"Flores para Antonio" se adentra en la figura de Antonio Flores, yendo más allá de lo que es un "biopic" convencional. El documental fue impulsado por su hija, Alba Flores, y dirigido por Isaki Lacuesta. Durante 98 minutos, el espectador se sumergirá en una historia íntima y muy familiar, que se consiguió a través de archivos, grabaciones musicales y testimonios cercanos.

El resultado final fue un retrato fragmentado pero infinitamente humano del artista, hablando de su talento y el peso de la herencia artística. Alba Flores es quien hace de hilo conductor y entrevistadora a lo largo de todo el documental, quien tuvo que vivir la muerte de su padre cuando tan solo tenía 8 años.