Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasAgencia de Salud PúblicaCalor en AsturiasGasolineras Asturias
instagramlinkedin

El Centro Niemeyer programa un nuevo pase del documental "Flores para Antonio" tras agotar entradas

La proyección del 24 de enero permitirá revivir la historia íntima y familiar de Antonio Flores, dirigida por Isaki Lacuesta

Cartel promocional de &quot;Flores para Antonio&quot;

Cartel promocional de "Flores para Antonio"

Marta Ortiz

Tras el éxito y gran acogida que tuvo su primer pase, el Centro Niemeyer ha programado un nuevo pase para poder ver el documental "Flores para Antonio", que será el próximo 24 de enero a las 20.00 horas en la Sala Cine Fran Gayo. La decisión se tomó tras agotarse las entradas de la primera sesión, que será el 22 de enero.

Las entradas para el nuevo pase ya están a la venta y se pueden adquirir a través de los canales habituales del Centro Niemeyer. La excelente acogida por parte del público motivó la ampliación de la programación, que ofrece una nueva oportunidad para disfrutar del documental que ha despertado un enorme interés entre los avilesinos desde el anuncio de su proyección.

"Flores para Antonio" se adentra en la figura de Antonio Flores, yendo más allá de lo que es un "biopic" convencional. El documental fue impulsado por su hija, Alba Flores, y dirigido por Isaki Lacuesta. Durante 98 minutos, el espectador se sumergirá en una historia íntima y muy familiar, que se consiguió a través de archivos, grabaciones musicales y testimonios cercanos.

El resultado final fue un retrato fragmentado pero infinitamente humano del artista, hablando de su talento y el peso de la herencia artística. Alba Flores es quien hace de hilo conductor y entrevistadora a lo largo de todo el documental, quien tuvo que vivir la muerte de su padre cuando tan solo tenía 8 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
  2. A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
  3. El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: 'Soy yo, ya te invitaré a un café
  4. Unos 4.300 alumnos matriculados en Avilés se beneficiarán de la nueva cocina central para comedores escolares
  5. La vida regresa a la ría de Avilés: estrellas de mar, ñoclas, gusanos y andaricas se mudan a los arrecifes artificiales
  6. La sidrería Yumay de Avilés ya tiene nuevo dueño (y cuenta con varios locales en la mariña lucense)
  7. Luanco prepara un impresionante programa de actos para la celebración del 250º aniversario del Socorro: un mes de actividades
  8. Cachopo, sidra, postre, café y... hasta chupito: las facturas que deja sin abonar un profesional del 'simpa' avilesino que tiene en alerta a los bares de la ciudad

Pelayo García (PSOE) responde al PP tras las críticas por el alza de 4 millones del contrato de limpieza de Avilés: "Es rigurosamente legal"

Pelayo García (PSOE) responde al PP tras las críticas por el alza de 4 millones del contrato de limpieza de Avilés: "Es rigurosamente legal"

Hasta 120 euros anuales para taxis rurales: las ayudas de Corvera al transporte público

Hasta 120 euros anuales para taxis rurales: las ayudas de Corvera al transporte público

Avilés también se inspira en Europa para trazar sus planes de descarbonización

Avilés también se inspira en Europa para trazar sus planes de descarbonización

Hito en la eólica marina con sello avilesino: Navantia y Windar alcanzan las 200 piezas construidas

Avilés calienta fogones para Salenor, el gran encuentro del sector alimentario del norte

Avilés calienta fogones para Salenor, el gran encuentro del sector alimentario del norte

Avilés ofrece talleres gratuitos de idiomas para jóvenes entre 16 y 30 a partir del 16 de enero

Avilés ofrece talleres gratuitos de idiomas para jóvenes entre 16 y 30 a partir del 16 de enero

El Centro Niemeyer programa un nuevo pase del documental "Flores para Antonio" tras agotar entradas

El Centro Niemeyer programa un nuevo pase del documental "Flores para Antonio" tras agotar entradas

Doble pase de ‘Flores para Antonio’ en Avilés tras agotar entradas en el Centro Niemeyer

Doble pase de ‘Flores para Antonio’ en Avilés tras agotar entradas en el Centro Niemeyer
Tracking Pixel Contents