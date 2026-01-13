Colofón en Arabia Saudí al año del centenario del Hispano
Invitado por la Real Federación Española de Fútbol, el club de Castrillón vivió en primera línea la Supercopa de España en el país árabe
Marta Ortiz
"Campos llenos, un clásico con afición extranjera, algo distinto, pero igual de especial". Así definió el secretario del Club Hispano de Castrillón, Jaime Álvarez, una de las vivencias que marcan un antes y un después en la historia del equipo. Y es que, tras la realización de un sorteo por parte de la Real Federación Española de Fútbol, RFEF, el equipo castrillonense resultó ganador de una de las invitaciones a vivir la experiencia completa de la Supercopa de España, que se celebró la semana pasada en Arabia Saudí. El Club Hispano no fue el único equipo asturiano en asistir, pues estuvo acompañado de los representantes del Club Deportivo Praviano, del Lealtad de Villaviciosa y del Real Oviedo.
"Es, sin duda, una experiencia muy recomendable y enriquecedora, porque más allá del fútbol, tuvimos la oportunidad de conocer la cultura del país y sus tradiciones", afirmó Álvarez. El miércoles pasado ya se encontraban por el país para poder acudir a las dos semifinales del torneo, pues su invitación incluyó la asistencia a todos los partidos y, además, a la recepción oficial junto a grandes personalidades del fútbol español. "También tuvimos la oportunidad de conocernos entre clubes españoles, todos de categoría nacional, y de disfrutar de los tres mejores partidos de fútbol que puede haber a nivel de España", agregó. Durante el viaje, contaron con el acompañamiento del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, quien contó que "fue muy cercano con todos nosotros, estuvo muy pendiente de que estuviéramos bien y nos contó la realidad de por qué se hicieron estos partidos en Arabia". El secretario del equipo castrillonense aseguró que se trata de "un acuerdo muy importante para los clubes de fútbol no profesional, pues la Federación reparte mucho dinero a aquellos pertenecientes a cualquier categoría de La Liga". Con esto se refirió a que "son un soporte económico, ya que el 50% de lo que se gana se dirige al fútbol profesional, mientras que el otro 50% se destina al fútbol base, lo que son alrededor de 25 millones de euros".
Dio la casualidad de que la invitación se dio justo el mismo año en el que el Club Hispano de Castrillón cumple 100 años de historia, por lo que "es una enorme satisfacción haber podido reforzar la presencia del club a nivel nacional en un año tan importante para nosotros como lo es este: "Se podría decir que venir a Arabia en esta Supercopa ha sido el colofón al centenario", explicó Álvarez, con la emoción de haber vivido una experiencia tan beneficiosa para el club y para el fútbol asturiano.
