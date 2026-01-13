Comienza la actividad en los "astilleros" del Descenso de Galiana en Avilés: "Esto ye una comedia"

"Esto ye una comedia", afirma Miguel Borra, uno de los encargados de soldar en la peña "L'Áticu" que se estrenarán en el próximo Descenso de Galiana. Este grupo de amigos construye su "cueva del tigre de Aladdin" en la nave de la Travesía de la Industria junto a otras 20 peñas que han empezado ya con las estructuras de los artilugios que desfilarán entre la espuma el próximo 14 de febrero. La otra nave está en la calle Marqués de Teverga donde trabajan 10 colectivos. Junto a Borra están los hermanos Luis y Manuel Rionda que están, dicen, "para lo que les manden" y por ahí andan Yeyo Ovies "que es el jefe de equipo" y David Caicoya, el tesorero y operario de "mano de obra barata". "De lo que se trata aquí es de pasarlo bien aunque curro hay, más que en el trabayo", bromea Borra que se acaba de quitar sus gafas de soldar. Su peña es numerosa: 73 adultos y 30 críos. Y, sobre todo, inciden, reina el sentido del humor.Al tiempo, Miguel Mulero está liado con el poliespán. Une diversas piezas para confecciona una jaima para su artilugio que sin más detalles versará sobre el desierto. Muleru es de la peña "El Puntazu", que lleva años surcando las procelosas aguas de Galiana el sábado de Antroxu. "Los Garruchinos" también se han colocado su mono de trabajo. El nombre de la peña es un homenaje al abuelo de esta peña familiar, José María Varela, al que llamaban "Garrucho", de ahí "Los Garruchinos". "Debemos ser la peña más pequeña, somos todos familia y en total somos 18, nueve adultos y nueve niños", explican. Rebeca López, apoyada en la base del artilugio detalla que su peña recicla materiales: "Solo modificamos la estructura del año pasado para construir la nueva". Juan Enrique Mallo trabaja en este colectivo junto a Sergio Labredo y su hermano Eduardo y todos recuerdan que el pasado Descenso, que fue el de su estreno, alcanzaron el octavo lugar de la clasificación final. Y es que las peñas, abunda el Ayuntamiento de Avilés, tenían guardadas sus bases de seis metros de largo por tres metros de ancho en la nave municipal "de ahí el avance de los trabajos" después de la apertura de los astilleros el pasado lunes día 12.

Manuel Rionda, Luis Rionda, Yeyo Ovies y Miguel Borra, de la peña "L'Áticu" en una de las naves del Descenso. / Mara Villamuza

Los "astilleros" del Descenso están ya a pleno rendimiento. Saltan las chispas de los equipos de soldar, comienzan a acumularse montañas de paneles de poliespán y abundan las sonrisas. Por el momento, nadie se ha quejado de la falta de espacio pero si del "poco tiempo" que tienen para elaborar los artilugios. Las peñas disponen, exactamente, de un mes ya que el cierre de las naves será efectivo el día 13 de febrero. El horario de las naves que Festejos ha alquilado para la ocasión se ha ampliado con respecto a años anteriores. El horario será de forma ininterrumpida, a petición de las peñas para facilitar su trabajo, de 9.00 a 22.00 horas de lunes a jueves, que se extenderá hasta las 23.00 horas los viernes y sábados. Los domingos, el horario será 10.00 a 22.00 horas.

Rebeca López, Sergio Labredo, Juan Enrique Mallo y Eduardo Labredo, de "Los Garruchinos" en plena faena. / Mara Villamuza

Además de las 31 peñas que confeccionan sus artilugios en las naves de la Travesía de la Industria y Marqués de Teverga, el Descenso de Galiana contará con otras cinco peñas más, (dos han descartado su participación y una de esas cinco está buscando un espacio), que crearán sus obras de arte a base de hierro y poliespán en sus espacios privados, todo ello después de que los lugares ofrecidos por el Ayuntamiento carezcan de espacio para albergar a más colectivos. El acceso a las naves ha sido por riguroso orden de inscripción como explicó la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso, el pasado 7 de octubre a las peñas en una reunión presencial en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés donde se dieron a conocer las bases de la presente edición. Alonso destacó que en el apartado C de esas bases expone el papel del Ayuntamiento que "financia y pone a disposición de los 30 primeros inscritos como participantes las instalaciones de las naves del Descenso, con el fin de obtener la mejor calidad artística en el diseño de los artilugios”. Finalmente han sido 31 las peñas que han entrado en los espacios habilitados, después de haber hecho un reajuste de las medidas de las naves que ha permitido, garantizando la seguridad, incluir una inscripción más de la que figuraba en las bases. El Ayuntamiento "no cuenta con más espacios adecuados" para dar cabida durante la construcción de los artilugios "a todas las peñas inscritas" que, por otro lado, sí podrán participar en el Descenso el próximo 14 de febrero y además también se les facilitará todo el material de construcción, como al resto de los participantes, incluido el apoyo logístico como los traslados.

Miguel Mulero, de "El Puntazu", corta una pieza de poliespán. / Mara Villamuza

Yolanda Alonso destacó que uno de los objetivos del Antroxu es "fomentar la participación del público y apoyar a las peñas en desarrollo de una de las fiestas de referencia como es el Descenso de Galiana y favorecer que cualquier peña pueda participar". "Está claro que se ha convertido en un reclamo porque cada año son más las peñas nuevas -este año son seis nuevas y dos más que en 2025- que se suman y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades y teniendo en cuenta que los recursos públicos son limitados, vamos a favorecer e impulsar que siga creciendo. Pero no podemos obviar la realidad de la dificultad de encontrar en Avilés espacios que reúnan los requisitos mínimos para la construcción de los artilugios (altura de portón, instalación eléctrica, etc.), como explicamos a las peñas en la reunión mantenida en octubre. Nos encantaría contar con las naves necesarias para dar cabida a las 38 solicitudes, pero a día de hoy la realidad es que no se ponen a disposición del Ayuntamiento naves adecuadas para ello”.