Corvera saca becas de inmersión linguística para estudiantes

El Ayuntamiento de Corvera va a convocar la próxima semana las becas destinadas a sufragar los gastos del alumnado de 3. º y 4.º de la ESO que durante 2026 realicen en Inglaterra o Francia como participantes del programa de Inmersión Lingüística de sus centros educativos. La partida es de 18.000 euros, y la solicitud de aquellos interesados en las mismas se podrá presentar hasta el viernes, 23 de enero, inclusive. Esta es la primera convocatoria de becas municipales que el ayuntamiento lanza este año y se enmarca dentro de un presupuesto global destinado a este tipo de ayudas y becas de un total de 152.700 euros.

Los programas de inmersión lingüística se organizan desde hace más de dos décadas.

Plazos e importe

Solicitud. Las becas las pueden solicitar alumnos de tercero y cuarto de la ESO que durante 2026 viajen a Inglaterra o Francia. Dinero. Corvera destina 152.700 euros a ayudas y becas.