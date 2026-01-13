Doble pase de ‘Flores para Antonio’ en Avilés tras agotar entradas en el Centro Niemeyer

Doble pase de "Flores para Antonio" en Avilés. El Centro Niemeyer programa un nuevo pase del documental ‘Flores para Antonio’ el sábado 24 de enero, a las 20.00 horas, en la sala cine "Fran Gayo" tras agotarse las entradas de la primera sesión, que tendrá lugar el jueves 22 de enero. "La excelente acogida por parte del público de este documental en el que la actriz Alba Flores se dispone a buscar la verdad sobre quién fue su padre, el músico legendario, fallecido cuando ella tenía 8 años, Antonio Flores, ha motivado la ampliación de la programación, ofreciendo así una nueva oportunidad para disfrutar de este documental, que ha despertado un notable interés desde el anuncio de su proyección", explican desde el centro cultural.

Las entradas para el nuevo pase ya están a la venta y pueden adquirirse a través de los canales habituales del Centro Niemeyer. ‘Flores para Antonio’ propone un recorrido íntimo y emocional que ha conectado con el público, consolidándose como una de las proyecciones más esperadas de la temporada. ‘Flores para Antonio’ se adentra en la figura de Antonio Flores huyendo del biopic convencional. El documental, impulsado por su hija, Alba Flores, y dirigido por Isaki Lacuesta, evita el trazo grandilocuente para apoyarse en la memoria íntima y familiar.

A través de archivos, grabaciones musicales y testimonios cercanos, la película construye un retrato fragmentado, pero profundamente humano del artista: su talento desbordado, el peso de la herencia artística y la dificultad de habitar la sociedad con la misma intensidad con la que sentía la música. «Le dolía el mundo» comentan sus hermanas Lolita y Rosario con su sobrina Alba, hija única de Antonio, quien hace de hilo conductor y entrevistadora a lo largo del documental.