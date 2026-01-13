Factoría Cultural acoge la Muestra de Artes Plásticas del Principado

La Factoría Cultural de Avilés acoge desde este jueves, día 15, y hasta el 20 de febrero la 35ª Muestra de Artes Plásticas del Principado, una exposición que reúne las obras seleccionadas en esta edición del certamen y que consolida su función como herramienta de apoyo a la creación artística joven en la comunidad. Esta exhibición se enmarca en el programa de itinerancia con el que el Principado da a conocer a los artistas participantes por distintos puntos de Asturias. Este recorrido se concibe no solo como un reconocimiento artístico, sino también como un programa de acompañamiento orientado a la proyección profesional de los artistas. La muestra presenta el trabajo de Raquel Lobo, ganadora del certamen, dotado con un premio de 6.000 euros, junto al de los artistas finalistas: Andrea Álvarez Fernández, Alejandro Fuertes Sánchez, Jonás San Miguel Pilarte, Elis Mariel Suero Florentino, Irene Trapote Carpintero y Aida Valdés. Las obras seleccionadas reflejan la diversidad de lenguajes y enfoques de la creación contemporánea joven, así como una marcada capacidad de reflexión sobre el contexto social y cultural actual. La muestra es ejemplo de compromiso con el talento emergente y con el impulso a la profesionalización y la difusión de la creación artística juvenil.