El gobierno de Castrillón responde a las duras críticas por su programación navideña: "Hemos tenido una afluencia masiva de visitantes"

"La programación navideña en Castrillón ha contado este año con una masiva afluencia de visitantes, tanto vecinos del propio concejo como de otros limítrofes o más lejanos. El trabajo de programación navideña, realizado con esmero por parte del área de Festejos, cosechó un indiscutible éxito de participación, incluso en jornadas en las que la climatología no acompañó, como la del encendido o la Cabalgata". Con estas palabras el equipo de gobierno de Castrillón ha querido defenderse de las críticas por parte de Izquierda Unida al respecto de la programación navideña de este año. Desde el principal partido de la oposición consideran "profundamente desacertada la valoración triunfalista del PP". "Frente al discurso oficial de 'buena afluencia' y satisfacción general, la sensación mayoritaria entre vecinos y vecinas ha sido la de unas fiestas pobres, continuistas y claramente a la baja", afirman.

"En líneas generales, la programación navideña ha transmitido una imagen de estancamiento absoluto, sin ideas nuevas ni ambición. Estas navidades han sido las terceras de mandato del Partido Popular, y se ha hecho exactamente lo mismo, pero mucho peor y más caro", cargan desde Izquierda Unida, donde aseguran que "desde la llegada del PP las fiestas navideñas marcan una clara tendencia preocupante que evidencia cómo cada año se trabajan menos, con una programación municipal de baja calidad, despojado de trabajo, compromiso y planificación". El partido liderado por Yasmina Triguero también cree que las actividades programadas en la "Carpa de Navidad" "han resultado poco atractivas y sin capacidad de generar interés". "Salvo la Nochebuena, que contó con algo más de ambiente, tanto Nochevieja como Reyes resultaron claramente pobres, y con una afluencia muy por debajo de lo que venía siendo habitual en Castrillón", subrayan. Al respecto de la cabalgata, IU la cataloga como "una de las peores que se recuerdan".

Desde el PP aseguran que "los talleres infantiles que llenaron las mañanas y tardes de actividad gratuita para los más pequeños, y que se desarrollaron al abrigo de la carpa, fueron novedosos y tuvieron una excelente acogida". "Hubo variedad suficiente para que todos pudieran disfrutar de los días de vacaciones escolares haciendo algo diferente. También se ofreció la pista de patinaje sobre hielo, que de manera gratuita hizo las delicias de las familias, ya que todos han podido disfrutarla por igual", añaden desde el consistorio, que subrayan que "las verbenas han sido un éxito de público, repitiendo la iniciativa de este equipo de gobierno de hacer fiestas en Nochebuena, donde el ambiente ha sido espectacular, sano y para todos los públicos". "Esto demuestra que la oferta de los años precedentes fue del gusto de la mayoría de visitantes, que eligieron un año más disfrutar de la programación que se diseñó con tanto cariño para el disfrute de todos", sentencian.