Hito en la eólica marina con sello avilesino: Navantia y Windar alcanzan las 200 piezas construidas

El grupo público Navantia, a través de su división Navantia Seanergies, y la compañía privada Windar Renovables han anunciado este martes la construcción de su 'jacket' número 200, las cimentaciones fijas para el sector de la eólica marina desarrolladas al amparo de la alianza entre ambas empresas.

En un comunicado conjunto, han subrayado que esas estructuras han sido ultimadas en sus instalaciones en España, mientras que otras 80 han sido fabricadas en sus centros de Reino Unido.

En el caso de la número 200, han destacado que se destinará al parque de Dieppe le Tréport, en aguas francesas del Canal de la Mancha y promovido por la unión temporal Lems, en la que Ocean Winds ejerce como socio mayoritario.

El embarque del 'kacket' 200 fruto de la unión de Windar y Navantia / Windar

Ambas compañías han valorado que este "hito pone de manifiesto una experiencia que ha ido forjándose desde la construcción del primer proyecto de eólica marina entre Navantia y Windar", 29 jackets para el parque eólico marino alemán Wikinger, de Iberdrola, hace más de una década.

Las unidades ejecutadas desde entonces se han instalado en recintos de Alemania, Dinamarca, Francia y Reino Unido y, sumando las realizadas en España y Reino Unido por esta alianza, representan, según han indicado, cerca de la "mitad de los jacket instalados en Europa, siendo el fabricante más destacado en este producto a nivel internacional"