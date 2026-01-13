Juventud crea "Espacio de Baile" en el edificio Fuero

El Servicio de Juventud pone en marcha, en el edificio Fuero del Espacio Joven de Avilés, todos los jueves, de 17 a 19 horas, el Espacio de Baile, una iniciativa dirigida por y para jóvenes de 16 a 30 años que propone el movimiento y la expresión corporal como herramientas de encuentro, participación y aprendizaje colectivo. Nace con el objetivo crear un espacio abierto, inclusivo y seguro