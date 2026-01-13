Las obras de la iglesia vieja de Sabugo comenzarán en febrero: se recuperarán bodas y misa sabatina

Ya hay cifras y fechas: las obras para que la vieja iglesia de Sabugo recupere su esplendor comenzarán, de no producirse contratiempos, el próximo febrero y se prolongarán durante cuatro meses. La actuación, que ya cuenta con licencia y el visto bueno de Patrimonio, que se hizo de rogar, sumará 249.000 euros, una cantidad que saldrá de la parroquia de Sabugo, de donaciones y colectas, según avanzó ayer el párroco Neyo Rodríguez.

Una vez finalice la actuación, Rodríguez tiene dos objetivos en mente: recuperar las bodas a partir de 2027 –para este año tienen registrados diecisiete enlaces en Sabugo, todos ellos fechados el año pasado– y también una misa semanal, que será los sábado a las nueve de la noche. "Será el plato fuerte de este año", dijo el sacerdote, que este fin de semana presentó las cuentas de la parroquia a los feligreses. Avanzó que se cerró el ejercicio con 52.000 euros de superávit, un dinero que se destinará, en parte, a cambiar parte de los bancos de la iglesia nueva. "Algunos ya se cambiaron en 2025 y el resto se harán este año, pero el plato fuerte, sin duda, será la obra de la iglesia vieja", recalcó.

El Ayuntamiento concedió ya el pasado agosto licencia de obras para la restauración y consolidación de la cubierta de la vieja iglesia de Sabugo, templo románico de los siglos XII-XIII, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y dentro de la categoría de protección más alta que establece la ley de Patrimonio Cultural de Asturias, cuyas condiciones se han tenido que incluir en el proyecto. La iglesia de Sabugo se encuentra incluida en el entorno de protección del Conjunto Histórico del Barrio del mismo nombre. Se trata de un conjunto histórico de la Villa con un interés "Muy Alto", y en pleno corazón del trazado urbano del Camino de Santiago a su paso por Avilés. El proyecto de remozado incluye las actuaciones necesarias para dar solución a la pérdida puntual de estabilidad estructural de la cubierta por deterioro de un tramo de la fábrica del muro norte de la nave. Y también solucionar las filtraciones de la cubierta.

Base medieval

El edificio conserva en sus muros las huellas de distintos cambios de fábrica, incluyendo la base constructiva de la iglesia fundada en plena época medieval. Esa estructura original se reformó en múltiples ocasiones ligadas a los periodos en los que la feligresía obtenía mayores ingresos, y por tanto a fases de apogeo en el barrio o cambios en la imposición señorial de la parroquia para establecer una mayor recaudación de impuestos.

Las últimas mejoras se realizaron en la segunda mitad del siglo XX. Los daños causados durante la guerra civil hicieron entonces necesaria una restauración del templo. Es entonces cuando se ciega la puerta de acceso a la capilla de los Llano Ponte desde el interior de la iglesia y se sustituye por una hornacina con pila bautismal. Ya en los años de la democracia se modernizan las redes de saneamiento e iluminación. Ahora la obra dará nueva vida al viejo templo. Los males que aquejan a la iglesia vieja de Sabugo ya se detectaron hace un año en el entramado de madera que soporta el peso del tejado, fundamentalmente los pontones y la ripia. Por prudencia y para evitar que un ocasional desprendimiento causase daños a las personas se prohibió el uso del edificio y se suspendieron todas las actividades: bodas, conciertos, exposiciones, presentaciones de la Semana Santa....