Pelayo García (PSOE) responde al PP tras las críticas por el alza de 4 millones del contrato de limpieza de Avilés: "Es rigurosamente legal"

Se calienta la previa del Pleno municipal de este viernes. Tras las críticas de la portavoz del grupo municipal del PP, Esther Llamazares, que anunció, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, que llevará a la próxima Sesión la "renegociación" aprobada por la vía de decreto de Alcaldía para elevar en 4 millones de euros el contrato de limpieza viaria y de recogida de residuos, en manos de Urbaser desde 2021 y con una duración de diez años por un importe de 65,95 millones de euros, el PSOE no ha tardado en reaccionar. Y lo ha hecho a través del concejal Pelayo García, que defiende que la modificación contractual se ha hecho "cumpliendo rigurosamente la legalidad".

Defensa de la legalidad

"Ante las afirmaciones de la portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Esther Llamazares, en las que acusa al gobierno municipal de Avilés de esquivar el control democrático en relación con la modificación del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, exigimos rigor y claridad", señala García, que prosigue: "En primer lugar, la modificación del contrato se ha aprobado cumpliendo rigurosamente la legalidad. Alcaldía es el órgano competente para ello por delegación expresa del Pleno, delegación que fue aprobada en el Pleno de 2020 en la tramitación del expediente, en una sesión plenaria a la que asistió la señora Llamazares. Por lo tanto, no puede alegar falta de información o desconocimiento sobre cuál es el marco competencial en el que se actúa en este modificado. La señora Llamazares quiere sembrar dudas sobre algo que no es una decisión excepcional, sino el desarrollo normal de una competencia que el propio Pleno acordó delegar y que sigue plenamente vigente hoy. Y no supone un menoscabo del control democrático".

El concejal Pelayo García, en una imagen de archivo / LNE

"Absoluta transparencia"

El edil prosigue su argumentación. "En segundo lugar, me gustaría destacar que se ha seguido el procedimiento administrativo establecido, la motivación del modificado y los cambios introducidos con absoluta transparencia. Y la justificación consta tanto en el expediente administrativo como en la plataforma de contratación pública del Estado, donde la resolución es pública y accesible a toda la ciudadanía. El expediente cuenta además con todos los informes técnicos y jurídicos preceptivos en este modificado, todos ellos favorables y, por tanto, avalan la legalidad y la oportunidad de la actuación", refiere García, que achaca el modificado "a la necesaria adaptación del servicio a la nueva normativa en materia de residuos, así como a la adecuación de la prestación del servicio a nuevas necesidades que se trasladan por parte de la ciudadanía y demandas que se producen. Y que incluso en muchas ocasiones y de forma reiterada, el propio Partido Popular ha venido reclamando en diferentes comisiones o plenos".

"No es posible mejorar la calidad del servicio sin recursos"

"Hay que ser claros, no es posible mejorar la calidad de un servicio esencial, adaptarlo a las nuevas exigencias del marco normativo o dar respuesta a nuevas necesidades sin dotarlo de recursos necesarios. Esta cuestión la he explicado en muchas ocasiones y me gustaría reiterarla hoy. Me sorprende que se cuestione precisamente una actuación cuyo objetivo es mejorar la calidad y la eficacia del servicio de limpieza y recogida de residuos", abunda el concejal, que concluye: "Si la señora Llamazares ha leído la resolución pública del modificado de contrato, habrá podido comprobar que las competencias fueron delegadas en la alcaldía por el pleno y que, por tanto, el gobierno municipal está cumpliendo estrictamente la legalidad y ese mandato que recibe del Pleno. Por todo ello, desde el gobierno municipal consideramos que ya está bien de alarmar a la ciudadanía con mentiras o medias verdades, utilizarlas con fines de sacar un rédito político a corto plazo y que poco o nada contribuyen a construir ciudad y a mejorar los servicios públicos. Este gobierno va a seguir trabajando con responsabilidad, con transparencia y respeto institucional para mejorar Avilés y la calidad de vida de las vecinas y vecinos".