PSOE e IU tumban una posible comisión de seguimiento del contrato del agua en Avilés

A. F. V.

Avilés no tendrá comisión de seguimiento del contrato del agua. Al menos de momento. PSOE e IU tumbaron esta posibilidad en la comisión de Hacienda y Recursos Humanos celebrada este martes. La propuesta en cuestión estaba fuera del orden del día y fue presentada por el PP bajo el epígrafe "iniciar un expediente administrativo para estudiar y valorar la creación de una comisión específica, de carácter temporal, destinada al análisis, seguimiento y control del contrato del ciclo integral del agua gestionado mediante la sociedad de economía mixta Aguas de Avilés". La propuesta de incorporación al orden del día fue apoyada por PP y el concejal David García, del sector Podemos de Cambia Avilés -fuera del gobierno local desde el pasado febrero-, pero no prosperó al contar con los votos en contra de PSOE y la edil Ana Solís, del sector IU dentro de Cambia Avilés. Sí se aprobó en esa misma comisión la compatibilidad de un empleado municipal, subinspector adjunto coordinador, para actividad privada.

Pleno este viernes

En el Pleno de este viernes, en el que estaba previsto someter a votación el proyecto presupuestario del gobierno local, se votará, precisamente, el inicio de un expediente de la comisión del agua, para analizar la situación del contrato, a propuesta del PP. Los populares ya lo intentaron el pasado mes de diciembre por la vía de urgencia, pero su incorporación al orden del día no fue aprobada.

