Ruta de los mejores potes de las guisanderas

El gastrónomo avilesino Carlos Martínez Guardado ha iniciado una nueva ruta de los potes de Asturias elaborados por las guisanderas de la región. Tras la visita, la pasada semana a Casa Adela, en Lada, ayer fue el turno de Casa Belarmino, con la guisandera Ramona Menéndez a los fogones, en el centro de la imagen junto a Guardado y Amada Álvarez.