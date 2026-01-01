Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sacan a licitación las obras del cuartel de Avilés por 221.000 euros

Las empresas tienen hasta final de mes para presentar el proyecto básico y de ejecución

Cuartel de Bustiello.

Cuartel de Bustiello. / RICARDO SOLIS

M. M.

Avilés

La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil ha sacado a licitación –valor estimado de 221.000 euros– el proyecto básico y de ejecución, incluyendo el estudio de seguridad y salud, levantamiento topográfico y taquimétrico, estudio geotécnico y gestión de residuos para la demolición de cuatro edificios, la rehabilitación de otros dos y la construcción de un nuevo bloque de dependencias policiales en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Avilés.

Las empresas interesadas en este contrato podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 29 de enero, según la publicación hecha ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Parcela

El cuartel de Bustiello –ubicado en una parcela de 7.962 metros cuadrados– está formado en la actualidad por seis bloques construidos en 1972, de los cuales cuatro, como ya informó este diario, presentan "patologías estructurales graves y no cumplen con los estándares actuales de eficiencia energética, accesibilidad ni funcionalidad". Las principales necesidades detectadas, de acuerdo a la memoria a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, son: deficiencias estructurales y constructivas como grietas en los muros de carga, humedades persistentes e instalaciones obsoletas en cuanto a electricidad, fontanería o comunicación, entre otras. De ahí que se proponga la demolición de los bloques 1,4, 5 y 6, la rehabilitación integral de los bloques 2 y 3 y la construcción de un nuevo edificio de dependencias oficiales con un superficie útil de 1.667 metros cuadrados con despachos, sala de reuniones y formación, garaje o almacenes. La propuesta también contempla la urbanización de la parcela y la mejora de la seguridad y eficiencia energética con placas solares, luces led o aislamiento térmico.

Realojo

Ante un previsible realojo de los guardias civiles que residen en Bustiello, la compañía de Avilés ha contabilizado trece viviendas vacías (tres de uso compartido). Además, existen otras nueve que pertenecen a la residencia de descanso de Soto del Barco, según ha podido saber este diario.

