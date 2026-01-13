El teatro se hace instrumento para hablar del cáncer en Avilés con "Un monstruo viene a verme"

La Asociación Española Contra el Cáncer, AECC, se ha unido a la compañía teatral LaJoven para crear un proyecto artístico con un impacto social entre los jóvenes del país. Se trata de "Un monstruo viene a verme", una obra de teatro que trata varios de los problemas actuales de la sociedad en todo el mundo y que llegará el próximo viernes 16 de enero al Teatro Palacio Valdés de Avilés. Por la mañana, a las 11.00 horas, habrá una función dirigida a los estudiantes de Secundaria y Bachillerato de la ciudad y, a las 20.00 horas, será la función para el público general. "Para nosotros es muy importante visibilizar lo que es el cáncer y el hecho de que en algún momento de nuestra vida va a estar cerca de nosotros", aseguró la presidenta de la AECC en Avilés, Carmen Fernández. Pero, "¿qué tiene que ver el cáncer y el arte?", se preguntó el vicepresidente de la AECC en Asturias, Julio González. Él mismo respondió: "Pues muchísimo. Nos permite expresar cosas que pueden ser muy difíciles de exteriorizar".

El objetivo de la obra es hacer que los adolescentes hablen de este tema que muchas veces resulta tabú. "Un monstruo viene a verme" trata de un niño que debe enfrentarse a la enfermedad de su madre, el cáncer, el acoso escolar y la soledad. Es, sin embargo "una obra luminosa, salvadora, que ayuda a aceptar la pérdida como parte de la vida", aseguró el presidente de la fundación de teatro LaJoven, David R. Peralto. La obra, que forma parte de la programación de escenAvilés, contará con una pequeña formación complementaria para el alumnado de los distintos centros en la sesión matinal. "Todos los colegios e institutos recibirán previamente unos dosieres para enseñarles a hablar sobre el tema de la muerte", afirmó Fernández. "Se trata de una producción media-grande, una traducción de la versión teatral que se dio en el Old Vic de Londres", contó Peralto. Además, comentó que "el impacto de la obra es mucho mayor que lo recaudatorio". La concejala de Cultura , Yolanda Alonso, apuntó que "van a participar casi 600 alumnos de distintos centros de educación: del IES Número 5, Carreño Miranda, La Magdalena y Menéndez Pidal".