Los vecinos de San Cristóbal demandan más contenedores
Los vecinos de San Cristóbal reclaman al Ayuntamiento que adecue los contenedores a la población: "Cada vez hay más población y, por lo tanto, más residuos", dicen. Asimimo demandan más contenedores para basura orgánica: "Llegan hasta el asilo y poco más". Reclaman también acondicionar las paradas de autobús y mejoras en el centro social del barrio, entre otras iniciativas.
