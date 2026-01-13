Los vecinos de San Cristóbal demandan más contenedores

Los vecinos de San Cristóbal reclaman al Ayuntamiento que adecue los contenedores a la población: "Cada vez hay más población y, por lo tanto, más residuos", dicen. Asimimo demandan más contenedores para basura orgánica: "Llegan hasta el asilo y poco más". Reclaman también acondicionar las paradas de autobús y mejoras en el centro social del barrio, entre otras iniciativas.