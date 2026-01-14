Lola Martín, cardióloga: “Estamos agotados y se desvanecen las esperanzas”

Lola Martín, cardióloga del Hospital Universitario San Agustín de Avilés, explica que su participación en la huelga médica responde a una situación de agotamiento profundo que afecta a gran parte del colectivo. Llegó a Avilés a finales de 2011 tras obtener su plaza en propiedad, con formación en la Universidad de Salamanca y la especialidad realizada como médico interno residente en la HUCA. Desde entonces ha desarrollado su labor en el servicio de Cardiología. Las reivindicaciones actuales, reconoce, no son nuevas. “Pero se han intensificado en el contexto actual por la negociación de un marco legal que llevaba más de veinte años estancado y que condicionará el ejercicio de la profesión durante las próximas décadas. En ese proceso se ha producido un agotamiento y un desvanecimiento de las esperanzas que teníamos los profesionales médicos en relación con las instituciones que deben protegernos”, recalca.

Jornada laboral

Uno de los ejes del conflicto es la jornada laboral. Martín denuncia que en la práctica “está institucionalizado y legalizado que los médicos trabajen más de 200 horas mensuales”, una realidad que considera incompatible con el discurso social y político sobre conciliación y bienestar laboral. “Existe un discurso político en el que se da valor a la conciliación y a la confortabilidad de los profesionales, y esto es bastante incoherente”, señala.

Guardias de 24 horas

En su experiencia, las guardias de 24 horas han dejado de ser una expectativa de trabajo para convertirse en actividad asistencial plena. “Hoy en día esa expectativa se ha convertido en un trabajo ejecutivo, continuo”, explica, subrayando que se realiza atendiendo a pacientes graves y agudos, en contextos de alto riesgo y con decisiones de gran trascendencia clínica. A ello se suma que estas horas se pagan por debajo de la hora ordinaria y no computan a efectos de jornada, jubilación u otros derechos laborales. “Son horas extraordinarias que solo compatibilizan para pagar el IRPF”, añade.

El Hospital San Agustín esta mañana. / M. M.

Estrés laboral

La cardióloga incide también en el impacto que este modelo tiene sobre la salud de los profesionales. Define como “penosidad” jornadas extensas, sin derecho real al descanso y con un nivel de estrés elevado, que repercute directamente en el bienestar físico y mental de los profesionales. Recuerda que los médicos presentan altas tasas de determinadas enfermedades, adicciones y “el mayor porcentaje de suicidio consumado respecto al resto de profesionales”.

Percepción social

Martín apunta además a una percepción social distorsionada sobre la jornada médica. “La población piensa que trabajamos de ocho a tres, o 35 o 37 horas semanales, y eso es un poco la mitad de nuestra jornada habitual, sobre todo en determinados contratos y formación MIR”, afirma. El resto del tiempo se cubre mediante prolongaciones obligatorias justificadas por las necesidades del servicio y los derechos de la población, que considera fundamentales, pero que, a su juicio, han terminado situándose sistemáticamente por encima de los derechos laborales de los profesionales.

Y en Europa...

Aunque reconoce que el sistema de guardias de 24 horas no puede eliminarse de forma inmediata, defiende que la huelga busca iniciar una transición hacia un modelo más justo, especialmente pensando en las próximas generaciones. “En Europa es muy raro, ya es una anomalía casi tener una guardia de 24 horas”, explica, recordando su experiencia formativa en otros sistemas sanitarios como el británico.

Juventud

Para Martín, el momento de movilizarse llega incluso tarde, pero destaca como elemento positivo el clima actual de unidad y cohesión entre los profesionales sanitarios. “Ahora mismo hay un ambiente de cordialidad y de cohesión entre todos los profesionales, y eso ayuda bastante”, concluye, señalando también el papel de las nuevas generaciones de médicos, más concienciadas sobre sus derechos laborales.