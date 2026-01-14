Alarma en Castrillón: descubren restos de veneno para ratas en una zona de paseo de perros

La Policía Local de Castrillón descubrió, tras el aviso de un vecino, restos de comida mezclada con una masa azul, algo que apuntaba ser veneno para matar ratas. Tras acercarse hasta el lugar de los hechos, en Coto Carcedo, los agentes pudieron confirmar que la sustancia era matarratas, aunque según sus primeras investigaciones parece que el veneno no tiene efectos ni en perros ni en humanos. Aun así, piden que se extremen las precauciones.

Durante estos días los agentes de la Policía Local han realizado una supervisión especial por los parques del concejo, además de por las zonas donde se suele sacar a pasear a perros, para cerciorarse de que no vuelva a ocurrir un episodio similar. Además, desde el Ayuntamiento ruegan que "toda la ciudadanía extreme la precaución y dé aviso si ve cualquier sustancia semejante, para proceder a su inmediata retirada".