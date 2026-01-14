Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

Alarma en Castrillón: descubren restos de veneno para ratas en una zona de paseo de perros

La Policía Local del concejo ha realizado una supervisión especial en todos los parque castrillonenses

Un resto de veneno

Un resto de veneno / A. C.

N. M.

La Policía Local de Castrillón descubrió, tras el aviso de un vecino, restos de comida mezclada con una masa azul, algo que apuntaba ser veneno para matar ratas. Tras acercarse hasta el lugar de los hechos, en Coto Carcedo, los agentes pudieron confirmar que la sustancia era matarratas, aunque según sus primeras investigaciones parece que el veneno no tiene efectos ni en perros ni en humanos. Aun así, piden que se extremen las precauciones.

Durante estos días los agentes de la Policía Local han realizado una supervisión especial por los parques del concejo, además de por las zonas donde se suele sacar a pasear a perros, para cerciorarse de que no vuelva a ocurrir un episodio similar. Además, desde el Ayuntamiento ruegan que "toda la ciudadanía extreme la precaución y dé aviso si ve cualquier sustancia semejante, para proceder a su inmediata retirada".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
  2. A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
  3. Unos 4.300 alumnos matriculados en Avilés se beneficiarán de la nueva cocina central para comedores escolares
  4. La vida regresa a la ría de Avilés: estrellas de mar, ñoclas, gusanos y andaricas se mudan a los arrecifes artificiales
  5. La sidrería Yumay de Avilés ya tiene nuevo dueño (y cuenta con varios locales en la mariña lucense)
  6. Luanco prepara un impresionante programa de actos para la celebración del 250º aniversario del Socorro: un mes de actividades
  7. Cachopo, sidra, postre, café y... hasta chupito: las facturas que deja sin abonar un profesional del 'simpa' avilesino que tiene en alerta a los bares de la ciudad
  8. Intervención de urgencia por un edificio en mal estado en la calle Santa Apolonia, en Avilés

El PSOE aviva la polémica del Valey de Castrillón: "Lleva dos años cerrado por la negligencia del PP"

El PSOE aviva la polémica del Valey de Castrillón: "Lleva dos años cerrado por la negligencia del PP"

Alarma en Castrillón: descubren restos de veneno para ratas en una zona de paseo de perros

Alarma en Castrillón: descubren restos de veneno para ratas en una zona de paseo de perros

Gozón y Carreño tienen la solución (de plato y mantel) para la bajada de temperaturas que amenaza a Asturias: "Confiamos en que la aceptación sea tan buena como la del año pasado"

Gozón y Carreño tienen la solución (de plato y mantel) para la bajada de temperaturas que amenaza a Asturias: "Confiamos en que la aceptación sea tan buena como la del año pasado"

Los avilesinos demandan mejoras en su fachada marítima: piden más carriles bici, alejar el tráfico pesado y eliminar las naves abandonadas del paseo de la Ría

Los avilesinos demandan mejoras en su fachada marítima: piden más carriles bici, alejar el tráfico pesado y eliminar las naves abandonadas del paseo de la Ría

Guzmán Ortega desvela una de las claves para que el Avilés vuelva a la senda de la victoria: "Nos da una pequeña ventaja"

Guzmán Ortega desvela una de las claves para que el Avilés vuelva a la senda de la victoria: "Nos da una pequeña ventaja"

Avilés busca despertar vocaciones marinas entre los jóvenes: recuperan un edificio de Sabugo para un innovador centro socioeducativo ligado al mar

Avilés busca despertar vocaciones marinas entre los jóvenes: recuperan un edificio de Sabugo para un innovador centro socioeducativo ligado al mar

Doce estudiantes reciben sus credenciales como corresponsales juveniles de Corvera

Doce estudiantes reciben sus credenciales como corresponsales juveniles de Corvera

Lola Martín, cardióloga: “Estamos agotados y se desvanecen las esperanzas”

Lola Martín, cardióloga: “Estamos agotados y se desvanecen las esperanzas”
Tracking Pixel Contents