Avilés busca despertar vocaciones marinas entre los jóvenes: recuperan un edificio de Sabugo para un innovador centro socioeducativo ligado al mar

Avilés recuperará otro edificio del casco antiguo: se trata del antiguo edificio de cuatro plantas que ocupó hace años Rozona, en el barrio marinero de Sabugo. En este caso será la Fundación Cruz de los Ángeles la que dará nueva vida al equipamiento, que data de 1910, con un centro socioeducativo e innovador digigido a niños y jóvenes de 7 a 23 años ya bautizado como "Arkuos Marino", hermano pequeño del "Arkuos" existente en Langreo.

El proyecto avilesino, que supone una inversión de 675.000 euros y se pretende poner en marcha a finales de este año salvo imprevistos, busca fomentar la investigación, desarrollar la imaginación y despertar vocaciones en profesiones relacionadas con la mar, según avanzó ayer Teresa Estrada, directora de la Fundación. Los menores podrán participar de forma gratuita en las actividades que se desarrollen y con las que se pretende favorecer la convivencia y "crear comunidad". "Se deja a los jóvenes fluir con el único requisito de que no pueden decir que no a nadie que se les acerque para colaborar en un proyecto", explicó Estrada.

Un momento de la presentación del proyecto / M. Villamuza

Los jóvenes estarán apoyados por educadores propios y por mentores externos especialistas en distintas materias.

El punto común será, en cualquier caso, el mar, su entorno, costumbres, historia, desarrollo y futuro.

Las instalaciones, con este fin, se rehabilitarán por completo. El edificio acogerá, por ejemplo, la recreación de un sumergible con movimiento y mandos interiores para navegar de forma interactiva. Uno de los espacios se dedicará al sistema de cañones de Avilés, la gran sima abisal que se abre a pocos kilómetros del litoral avilesino.

Un jardín vertical exterior

La distribución por plantes quedará de la siguiente manera: la planta baja será el "punto de encuentro", donde se controlará el acceso de los niños (no estará permitido el acceso a adultos). Habrá también un lugar de descanso y cocina tanto para talleres como para que los usuarios se preparen un tentempié. Será en la planta baja donde estará el sumergible y un jardín vertical exterior. En la primera planta habrá sala de ensayo, camerinos, sala de grabación, de efectos especiales y almacén.

En la segunda planta estará la llamada "planta de proyectos", una especie de oficina con una gran pantalla de televisión. El techo imitará el techo del fondo marinero. Y en la bajo cubierta habrá un simulador de un puente de mando, un mástil fónico que saldrá por encima de la cubierta sobre Avilés y una zona de trabajo para todo tipo de proyectos relacionados con la ciencia y el arte de navegar.

Una de las salas del nuevo centro. / Lne

El proyecto está distribuido en dos fases: la obra en sí y y el mobiliario. También se colocará un ascensor. La rehabilitación ocupará 851 metros cuadrados, según los datos facilitados ayer en la presentación del proyecto.

Asistieron representantes de la Fundación Cruz de los Ángeles, buena parte de los concejales avilesinos tanto de gobierno como de oposición, represnetantes del Puerto de Avilés, colectivos ligados a Sabugo y del gobierno del Principado, con la consejera de Derechos Sociales al frente, Marta del Arco. Tanto la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, como Del Arco aplaudieron el proyecto que contribuirá a despertar vocaciones marineras.